Vuelco en Ruta 22: una Toyota Hilux dio varios tumbos tras intentar sobrepasar a un camión

Un siniestro vial se registró este jueves por la noche sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1189, a pocos metros de la subcomisaría de Guerrico, en el tramo que une General Roca con Allen.

Vuelco en Ruta 22: una Toyota Hilux terminó en una acequia tras intentar sobrepasar a un camión

Según informó el jefe de la Unidad Regional II, José González, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30. De acuerdo a la información preliminar, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 39 años, circulaba en sentido oeste–este (de Roca hacia Neuquén) cuando intentó realizar una maniobra de sobrepaso.

Al colocarse delante de un camión Scania R-500 con acoplado, la camioneta fue impactada, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, cruzara la cinta asfáltica y terminara volcando dando varios tumbos y quedando dentro de una acequia del lado opuesto de la ruta.

En la camioneta viajaban cuatro personas. Como consecuencia del siniestro, un joven de 21 años fue trasladado al hospital por presentar dolores en un hombro, para ser evaluado por el personal médico. Hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones.

En tanto, un hombre de 80 años y los otros dos ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

Al conductor de la camioneta se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajó personal policial y de salud, quienes asistieron a los involucrados y ordenaron el tránsito mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro.