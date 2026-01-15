Lo detuvieron tras amenazar a su expareja e incendiar su casa en Mainqué: intentaba llevarse a su hija por la fuerza

El operativo policial en Mainqué permitió detener al agresor tras el incendio y resguardar a la mujer y a su hija.

Un grave hecho de violencia se registró en la localidad de Mainqué, donde un hombre de 26 años fue detenido luego de amenazar a su expareja, intentar llevarse a su hija de 2 años y provocar un incendio en la vivienda de la mujer.

El rápido accionar del personal policial de la subcomisaría 66 permitió localizar y capturar al agresor minutos después del hecho, evitando que la situación escalara y poniendo a resguardo a la víctima y a la menor.

Amenazas y un intento de llevarse a la niña

El episodio comenzó cuando la mujer solicitó la intervención policial por la actitud violenta de su expareja. Según denunció, el hombre intentó llevarse a la hija que ambos tienen en común y, al ser rechazado, lanzó amenazas de muerte contra ella y la niña.

Antes de retirarse del lugar, el agresor advirtió que prendería fuego la vivienda y que regresaría armado. Luego huyó a bordo de una motocicleta roja.

Incendio y rápida intervención

Minutos más tarde, la víctima volvió a comunicarse con la policía para alertar que su casa se estaba incendiando. Al arribar al lugar, los efectivos constataron el foco ígneo, que fue rápidamente sofocado por bomberos antes de que se propagara a otras viviendas.

Ante la gravedad de la situación, se montó un operativo de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso en el barrio Santa Lucía, donde fue detenido cuando intentaba escapar a pie.

Quedó a disposición de la Justicia

La Fiscalía de turno dispuso que el hombre permanezca detenido por los delitos de daños por incendio y amenazas, y ordenó la confección de un informe de antecedentes penales.

La intervención policial permitió resguardar a la mujer y a su hija, y cortar una escalada de violencia que podría haber tenido consecuencias más graves.