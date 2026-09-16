Milei habló sobre Malvinas y negó que su estrategia responda a motivos electorales

Javier Milei se refirió a las recientes iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo sobre la soberanía de las Islas Malvinas y rechazó las lecturas políticas que vinculan los anuncios con una especulación de cara a los comicios. “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, aseveró durante una entrevista concedida al canal de streaming Neura.

El mandatario argumentó que las medidas formaban parte de un plan diseñado previamente y que su ejecución se aceleró a partir de factores externos. “Ni siquiera chequean datos, no saben cómo se decidió hacer la cadena”, sostuvo al recordar el mensaje pronunciado el 3 de septiembre, cuando anunció un esquema de sanciones más severas para las empresas y directivos que realicen explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina.

Según precisó Clarín, el jefe de Estado tomó la decisión de endurecer el marco sancionatorio contra las compañías que operan con permisos británicos fue resuelta en la reunión de Gabinete del lunes previo, motivada por declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump. “La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos”, enfatizó. En ese contexto, añadió: “Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años. Y que hubo un disparador externo”.

La presión energética con Vaca Muerta como eje

Durante la entrevista, según detalló Clarín, Milei explicó que el trasfondo operativo de la medida busca utilizar el potencial de los recursos naturales del país para forzar a las corporaciones privadas a inclinarse por los desarrollos en territorio continental. La estrategia apunta a que las firmas deban elegir entre la actividad en el Atlántico Sur o el ingreso a proyectos energéticos y mineros amparados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales. A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta”, argumentó. En esa línea, remarcó que el escenario internacional abrió una oportunidad que el Gobierno decidió tomar: “Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política”.

El Presidente encuadró la acción en un proceso de reconfiguración geopolítica global, donde ubicó a la Argentina en un rol clave a partir de su alianza con Estados Unidos y su capacidad de provisión de insumos estratégicos. Asimismo, contrapuso la situación local con la coyuntura del Reino Unido. “A eso sumado el problema demográfico, político y económico que tiene Inglaterra, algo que yo manifesté en la cadena y que se ha manifestado claramente días atrás con la intención de Escocia, Irlanda del Norte y Gales de salir de Gran Bretaña, hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral”, concluyó.

Con información de Clarín.