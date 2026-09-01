A cuatro años del atentado, el kirchnerismo cerró filas detrás de Cristina Kirchner

El kirchnerismo aprovechó el cuarto aniversario del atentado contra Cristina Kirchner para enviar mensajes políticos dentro del peronismo y reivindicar el liderazgo de la expresidenta. El principal orador fue Máximo Kirchner, quien deslizó una eventual candidatura de su madre para 2027, pese a que actualmente está inhabilitada por la Justicia.

El kirchnerismo reivindicó a Cristina y lanzó señales hacia 2027

La Nación detalló que, desde un escenario ubicado a pocos metros del departamento de San José 1111, donde Cristina cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, Máximo afirmó que la titular del PJ “se prepara” y destacó su presentación ante la ONU para reclamar por sus derechos políticos. El kirchnerismo espera un pronunciamiento de ese organismo para octubre.

La jornada también estuvo marcada por la ausencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Militantes de La Cámpora entonaron cánticos en su apoyo, en un mensaje dirigido al mandatario provincial, que no firmó el documento difundido por el peronismo. Kicillof, en cambio, cuestionó que a cuatro años del atentado “la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”.

Durante su discurso, Máximo comparó la situación judicial de Cristina con la del expresidente Fernando de la Rúa. “A él el Poder Judicial no le hizo ni cosquillas, mientras que a Cristina la tienen secuestrada ahí arriba”, sostuvo.

El documento, titulado “La democracia no admite la eliminación del adversario”, fue firmado, entre otros, por Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, José Mayans y Juan Grabois. El texto atribuyó relevancia al clima de “discursos de odio”, desinformación y “lawfare” previo al ataque.

Los firmantes remarcaron que “en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos”, y reclamaron investigar las responsabilidades intelectuales del atentado.

En octubre de 2025, Fernando Sabag Montiel fue condenado a diez años de prisión por tentativa de homicidio agravado. Brenda Uliarte recibió ocho años, mientras Nicolás Carrizo fue absuelto.

Con información de La Nación