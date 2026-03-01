¿A qué hora habla este 1° de marzo Javier Milei?: con un discurso ya definido, el presidente se prepara para la apertura de sesiones 2026

El presidente Javier Milei encabezará este domingo 1° de marzo la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

En las horas previas a su presentación, el mandatario utilizó sus redes sociales para fijar el tono ético de su intervención con un mensaje contundente: “La moral como política de Estado”.

A través de su cuenta de X, Milei buscó reafirmar el cambio de paradigma de su gestión, distanciándose de las prácticas tradicionales y posicionando a la integridad como el hilo conductor de las reformas que defenderá esta noche ante la Asamblea Legislativa.

Con su habitual arenga de «¡Viva la libertad carajo!», el jefe de Estado convocó a la ciudadanía a seguir una jornada que promete ser determinante para el rumbo del 2026.

El esquema del «Prime Time» y la transmisión oficial

La convocatoria quedó formalizada a través del Decreto 107/2026, firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ratificando la estrategia de comunicación iniciada al comienzo de su mandato, la cita será a las 21, buscando captar la máxima audiencia posible antes del inicio de la semana laboral.

La transmisión oficial por cadena nacional comenzará a las 20:55, apenas minutos antes de que Milei tome la palabra frente a diputados, senadores y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Se estima que la alocución tendrá una duración aproximada de una hora, tiempo en el cual el mandatario trazará los objetivos políticos y económicos para el año legislativo que comienza.

El eje de los anuncios y la «herencia» de la que hablará Javier Milei

Fuentes de la Casa Rosada adelantaron que el contenido del discurso estará centrado en la profundización del actual modelo económico. Milei presentará un balance detallado sobre la situación del país, haciendo hincapié en la «herencia recibida» y detallando el paquete de iniciativas legales que enviará al Parlamento en los próximos meses.

La intención oficial es utilizar el estrado del Congreso para ratificar el rumbo de la desregulación y consolidar la iniciativa política tras el cierre de las sesiones extraordinarias.

Cena de trabajo en Olivos tras su discurso en el Congreso

Una vez finalizada la ceremonia en el recinto, la actividad política se trasladará fuera del Congreso. El Presidente tiene previsto dirigirse a la Quinta de Olivos, donde compartirá una cena de trabajo con los legisladores del oficialismo y sus aliados más cercanos. El objetivo del encuentro será coordinar la estrategia parlamentaria de cara a un año que se anticipa intenso en materia de debate legislativo.