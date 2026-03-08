Acuerdos de palabra, trabajos gratis y la idea de “algún departamentito”: qué declaró el dueño de las tierras de la mutual de Levi en Añelo

Las iniciales del nombre del sindicalista en el predio donde se construye la obra. (Foto: Juan Thomes)

El empresario Carlos Carrizo, dueño de las tierras donde Juan Carlos Levi construye el edificio de su mutual en Añelo, prestó ante la fiscalía una declaración explosiva. Dijo que el dirigente de la Uocra empezó la obra sin un acuerdo firmado sobre el pago del terreno y reveló que una empresa de su propiedad hizo gratis los trabajos de fundación.

A medida que avanza la investigación sobre Levi y su Asociación Mutual para trabajadores ligados a la construcción aparecen más puntos oscuros sobre los cuales el secretario adjunto de la Uocra no se ha presentado a dar explicaciones. Para este lunes 9 se había fijado una audiencia pero se postergó por un mes a pedido de la fiscalía.

Si bien hasta el momento no le formularon cargos, sí está imputado en una investigación por presunta administración fraudulenta de los fondos que le confiaron los afiliados a la mutual. Algunos de los cuales dijeron que se vieron obligados a adherir y aceptar que le descontaran el 3% del salario quincenal a cambio de conseguir o mantener sus trabajos.

Antes estuvo involucrado en causas penales pesadas. Por ejemplo, le atribuyeron coordinar la emboscada que terminó con el asesinato a balazos de José “Necho” Monsalve, el 9 de mayo del 2014 en Alderete 430, frente a la sede del gremio de la construcción en pleno centro de Neuquén. Fue sobreseído por falta de acusación fiscal.

Las tierras de la polémica

En los últimos días el foco de la fiscalía de Delitos Económicos estuvo puesto en las tierras donde Levi construye lo que él dice que será el edificio de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos (AMTCN).

Se trata, de acuerdo con declaraciones del propio sindicalista, de un inmueble de cinco pisos de 350 metros cuadrados cada uno, con un total de 1.800 metros cuadrados cubiertos. No está claro qué empresa se encarga de la obra pero sería JA Construcciones SRL, en manos de las hijas de Levi. La esposa es la exdiputada provincial Ángela Barahona.

Construcción, salud y deportes

El propietario de las tierras donde se levanta el esqueleto de la obra es el empresario Carlos Daniel Carrizo. Se trata de uno de los reyes de la construcción en Añelo, dueño entre otras empresas de Ecobox.

El año pasado en una entrevista para el medio Vaca Muerta News se definió como CEO de “una empresa que arrancamos en 2014 y hoy abarcamos la parte construcción, habitacional, hotelera, salud y deportes, todo al servicio de las empresas petroleras”.

Uno de sus emprendimientos más conocidos es el Eco Hotel, de 150 habitaciones. Además construyó 200 departamentos exclusivamente para una empresa de servicios petroleros.

En ese reportaje se refirió al helipuerto del hotel y a la pista de aterrizaje de 1.600 metros que construyó frente al río Neuquén, en la cual “bajan aviones de dos turbinas”. Mencionó que podrá ser utilizado como aeródromo y para vuelos sanitarios.

Declaración explosiva

Como ya adelantó diario RÍO NEGRO, Carrizo declaró ante la fiscalía de Delitos Económicos el 23 de febrero pasado. Habían trascendido algunos fragmentos de su exposición pero ahora se sabe que el contenido completo es explosivo.

El dueño de Ecobox compró las tierras en 2018, cuando el intendente era Milton Morales. La parcela donde se levanta la obra de la mutual está a unos mil metros del Eco Hotel.

Por esa época (2016/27) Levi había creado la mutual AMTCN, sin embargo la mantuvo en estado latente hasta que comenzó con las actividades intensas de afiliación años después. Mientras tanto era un activo dirigente de la Uocra pero sin oficina propia.

Carrizo le prestó instalaciones en el segundo piso del hotel para que tenga reuniones de trabajo, no está claro si como sindicalista o presidente de la mutual o en ambas condiciones.

Interés por las tierras

Ante el desfile incesante y cada vez más numeroso de personas se empezó a conversar sobre las tierras ociosas que tenía el empresario. La declaración es confusa en este punto: no queda claro si Levi le pidió las tierras, o Carrizo se las ofreció para que instalen contenedores y los reconviertan en oficinas.

Según la versión que Carrizo les dio a los fiscales, Levi hizo un intento por comprar esa fracción de terreno. Conversaron sobre el precio pero la transacción fracasó porque “la documentación que tenía la mutual no reunía las condiciones para poderse transferir”.

Canje por metros cuadrados

El sindicalista hizo otra propuesta: “darme metros cuadrados (como forma de pago) de acuerdo a los metros cuadrados que iban a construir”, relató Carrizo a los fiscales.

Por ejemplo, “si hace mil metros yo les cobro un porcentual, si hace diez mil metros ese porcentual baja. Son operaciones de moneda corriente, ahí en Añelo o en Buenos Aires”.

¿Y qué le dijo Levi que iba a construir? Responde Carrizo: “Primero hablamos de una oficina, después me dijo que iba a ser oficina para la mutual. Y después, así en comentario: ‘che, pero va a quedar terreno, por ahí empiezo a construir a lo mejor algún departamentito’”.

“Es razonable (opinó el empresario) porque si vos tenés una tierra que tiene su valor por la ubicación y todo y podés hacer departamentos, que es lo que va a hacer todo el mundo, no es descabellado”.

¿La asamblea de afiliados a la mutual estaba al tanto de estas negociaciones? ¿Se discutieron, o fueron aprobadas a libro cerrado? Son preguntas por ahora sin respuesta.

Construcción sin papeles

Lo que ocurrió más adelante es aún más difícil de entender: sin acuerdo todavía sobre el modo en que pagaría la tierra, sin ningún papel firmado, y además distanciado de Carrizo (según relató el empresario), Levi empezó a construir.

Carrizo le firmó un permiso para que gestione el servicio eléctrico ante el EPEN. Y la municipalidad de Añelo tendría como contribuyente de esa parcela a la mutual, no al empresario. Más confusión.

El desinterés de Carrizo por lo que sucede en sus tierras es llamativo.

“Solamente veo que está construyendo, no sé bien los metros que va a hacer, quedó ahí, o sea…”, declaró.

La fundación, una «ayuda»

La historia gana en oscuridad. Porque a pesar de no existir más que un acuerdo de palabra, Carrizo reveló que una empresa de su propiedad llamada Saltapor hizo la fundación para el edificio.

Gratis.

-¿Usted se lo cobró de alguna manera, facturó? ¿Cómo fue esa transacción? -le preguntaron los fiscales.

-La verdad que no recuerdo eso, porque no era… como te puedo decir, una inversión grande. En ese momento teníamos una buena relación, lo ayudamos con eso. Pero después el hormigón, todo lo que deriva para arriba, no sé.

“Por lo general, de la forma que yo trabajo, hay cosas que por ahí ni las cobro”, relató Carrizo. “No porque sea la mutual de la Uocra, sino porque puede ser un vecino, porque puede ser alguien que puntualmente le hace falta”.

“He ayudado al municipio haciéndole vereda, haciéndole algo de iluminación, así también como he ayudado a algún un vecino a su casita, que eso no tiene valor plata”, dijo.

Los planos de la obra

Saltapor es una empresa constituida en Neuquén. Tiene un socio en esta provincia y otro en Salta. Carrizo dijo que los trabajos en el lote fueron movimiento de suelos, pozos y fundación, que es romper la caliza. “Eso no se hace con una palita”, aclaró.

Pero no supo explicar si trabajaron en base a planos, ni quién los aportó. De la parte operativa se encargó su socio Gabriel Flores.

La escritura como garantía

Carrizo habló de que otra empresa hizo antes tareas de limpieza. ¿Será la de Facundo Irrazábal, el joven que cobró 350 millones de pesos por «servicios empresariales»?

El testigo no lo conoce. Tampoco escuchó hablar de JA Construcciones ni de KIM SRL, las empresas de las hijas de Levi.

Lo que aclaró fue que “me dejé la garantía de no escriturar hasta ver qué van a construir. Si es una casa no me sirve porque la tierra supera el valor. Si hacen 20 oficinas, me queda otra cosa, ¿sí?”.