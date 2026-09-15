Vouchers Educativos ANSES septiembre 2026: cuándo se cobra y quiénes recibirán el pago anticipado

En el marco del programa de asistencia para familias de clase media con niños escolarizados, el Ministerio de Capital Humano oficializó la fecha de liquidación del Programa de Asistencia Vouchers Educativos correspondiente a septiembre 2026.

La Secretaría de Educación confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transferirá la ayuda mensual este jueves 17 de septiembre 2026, con acreditaciones anticipadas para quienes optaron por cuentas virtuales habilitadas.

La medida rige en paralelo con las disposiciones de la Resolución 505/2026, normativa que flexibilizó temporalmente las certificaciones institucionales y frenó las bajas por mora en las cuotas escolares para asegurar la permanencia pedagógica de los alumnos.

ANSES: fecha de cobro de los Vouchers Educativos y acreditación por billeteras virtuales

El esquema de transferencias bancarias de ANSES, para los Vouchers Educativos, se concentrará durante la tercera semana de septiembre 2026:

Fecha de pago general : se acreditará el jueves 17 de septiembre 2026 , para la totalidad de las cuentas bancarias tradicionales del sistema financiero.

: se acreditará el jueves , para la totalidad de las cuentas bancarias tradicionales del sistema financiero. Cobro anticipado en billeteras virtuales : aquellos titulares que perciben la ayuda económica mediante plataformas digitales homologadas (como Mercado Pago ) tendrán los fondos disponibles desde el miércoles 16 de septiembre 2026 , registrando un adelanto operativo de 24 horas respecto del calendario bancario.

: aquellos titulares que perciben la ayuda económica mediante plataformas digitales homologadas (como ) tendrán los fondos disponibles desde el miércoles , registrando un adelanto operativo de 24 horas respecto del calendario bancario. Padrón del ciclo lectivo: desde el Ministerio de Capital Humano reiteraron que la convocatoria anual se encuentra cerrada, por lo que el desembolso alcanza de forma exclusiva a las familias que resultaron adjudicadas en la apertura general del ciclo lectivo 2026.

Requisitos del programa Vouchers Educativos de Capital Humano y colegios alcanzados

El programa de Vouchers Educativos tiene como finalidad brindar una cobertura parcial del arancel mensual de la enseñanza privada, orientada a los tres niveles educativos:

Población beneficiaria : hogares con hijos solteros de hasta 18 años de edad matriculados en los niveles inicial, primario o secundario.

: hogares con hijos solteros de hasta 18 años de edad matriculados en los niveles inicial, primario o secundario. Aporte estatal de la institución : los establecimientos públicos de gestión privada deben percibir un subsidio estatal, igual o superior al 75% de su estructura de costos.

: los establecimientos públicos de gestión privada deben percibir un subsidio estatal, igual o superior al 75% de su estructura de costos. Condiciones socioeconómicas: los ingresos brutos consolidados del grupo familiar no deben sobrepasar los topes salariales, regulados en las bases del programa estatal.

Capital Humano: suspensión de bajas de Vouchers Educativos y controles escolares

De cara a la segunda mitad del ciclo escolar, la Secretaría de Educación introdujo modificaciones reglamentarias sustanciales a través de la Resolución 505/2026 para evitar la pérdida intempestiva del beneficio:

Freno a la causal de cese por cuotas impagas : la cartera nacional suspendió la vigencia del artículo 21 (inciso e) del reglamento general, impidiendo que la acumulación de deudas o retrasos en el pago del arancel escolar provoque la baja automática del estudiante del programa.

: la cartera nacional suspendió la vigencia del artículo 21 (inciso e) del reglamento general, impidiendo que la acumulación de deudas o retrasos en el pago del arancel escolar provoque la baja automática del estudiante del programa. Inaplicabilidad de certificaciones mensuales : quedó pausado el artículo 14, liberando a los colegios de la carga de validar mes a mes la condición administrativa del alumno.

: quedó pausado el artículo 14, liberando a los colegios de la carga de validar mes a mes la condición administrativa del alumno. Vigencia temporal: las autoridades fundamentaron la flexibilización en la necesidad de preservar la trayectoria escolar de los estudiantes durante 2026, aclarando que se trata de una dispensa de carácter excepcional acotada al presente año lectivo.