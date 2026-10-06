Pablo Quirno celebró el resultado en Brasil y ratificó las sanciones por Malvinas ante el embajador británico

El canciller Pablo Quirno participó de la cena por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), allí brindó un discurso donde se refirió al escenario político regional tras las elecciones de Brasil y ratificó la postura de Argentina respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Pablo Quirno en el aniversario del Consejo Argentino

Las elecciones en Brasil captaron todas las miradas: la victoria de Flávio Bolsonaro marca un hito en la geopolítica regional. Desde Argentina, varios funcionarios se pronunciaron sobre los comicios e incluso el presidente Javier Milei celebró el resultado.

Entre los discursos de mayor repercusión se destacó el del canciller Pablo Quirno, quien ponderó el respaldo del mandatario argentino al candidato del PL brasileño y afirmó que «todos los candidatos apoyados por Milei ganaron». Por la noche, al participar de la cena aniversario del Consejo Argentino, el diplomático reafirmó esa postura.

Allí, no solo festejó el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta electoral, sino que sostuvo que el resultado «abre la posibilidad de consolidar un giro político de alcance histórico en la región». Asimismo, remarcó que el presidente lo acompañó desde el inicio de la campaña «por la convicción moral de que era lo correcto».

Luego dejó este tema de lado y ahondó en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. Frente al embajador británico, Quirno cuestionó la postura del Gobierno del Reino Unido y afirmó que “no solo se niega a entablar negociaciones para solucionar la controversia, sino que adopta medidas unilaterales relativas a la explotación de recursos naturales y espacios marítimos”. En este tramo de su discurso, hizo mención explícita al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas y Rockhopper.

Ante este panorama, el canciller confirmó la presentación argentina ante el arbitraje de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). «Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes», expresó. Tras esto agregó que «la confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos internacionales asumidos, incluidos los procedimientos de solución pacífica de conflictos».

Durante su exposición, a la cual asistió el embajador británico David Cairns, Quirno detalló las medidas adoptadas frente a la exploración pesquera e hidrocarburífera no autorizada:

Confirmó que la empresa de servicios logísticos Halliburton no trabajará en el proyecto Sea Lion.

Señaló el retroceso en las cotizaciones bursátiles de Navitas y Rockhopper registrado en septiembre.

Ratificó que a las acciones diplomáticas y arbitrales se suman denuncias penales y procedimientos sancionatorios contra las empresas involucradas y sus directivos.

Sobre el cierre, el funcionario advirtió a las naciones que colaboren con las actividades británicas en el área disputada: «La Argentina respeta los intereses fundamentales de otros países y confía en recibir idéntica consideración. Defender nuestros derechos en Malvinas es una política de Estado. La conducta de cada país frente a esta causa definirá la profundidad del vínculo bilateral».

Finalmente, reiteró que «quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país».