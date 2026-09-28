José Luis Peralta se quedó con la primera edición del Giro de Oro de ciclismo

El Giro de Oro de ciclismo cumplió con su primera edición en Fernández Oro luego de dos etapas y un prólogo que tuvieron como ganador de la general a José Luis Peralta.

Nicolás Traico y Emiliano Pérez completaron el podio en el acumulado. En la tercera etapa de ayer, Traico y Pérez hicieron el 1-2 pero Peralta se aseguró la victoria al llegar tercero en el mismo pelotón.

El ciclista de Jeremías Competición se quedó con la general luego de ganar la primera etapa el sábado. Ese día, lo siguieron Alejandro Quilci y Martín Silva.

El Giro de Oro tuvo su primera edición y el objetivo es que continúe los próximos años y se convierta en una fija dentro del calendario de ciclismo de ruta.

La actividad se cerró con una peña folclórica y desde la Municipalidad destacaron el acompañamiento del público y de las instituciones.