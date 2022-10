Aseguran que la gente no busca comida en el basural de Bariloche

“El mito es pensar que la gente va a buscar comida. Y es al revés. La comida apareció porque fueron a buscar otra cosa”. Juan Pablo Ferrari, el secretario de Desarrollo Humano de Bariloche, dio a conocer un informe que realizaron trabajadores sociales del municipio respecto a las familias que concurren a diario al basural ubicado sobre la ruta nacional 40.

El estudio reveló que 83 familias asistieron al vertedero, al menos durante dos meses, en distintos días de la semana y horarios. “Casi todas tienen asistencia del estado a través de algún que otro programa. Los que no tenían se sumaron a programas del municipio”, aclaró Ferrari y recalcó que “en su gran mayoría, no buscan comida en el vertedero. Casi el 70% busca metales, chatarra o cartones”. Las mujeres, advirtió, suelen buscar ropa y “alguna oportunidad del día”.

“En un país con semejante situación inflacionaria, cualquier programa de contención que ofrezcas queda totalmente obsoleto ante la realidad”, reconoció el funcionario municipal.

Los concejales Pablo Chamatrópulos y Gerardo Del Río manifestaron su preocupación respecto a la cantidad de gente que concurre a diario al vertedero y camina sobre el manto, en busca de comida o lo que sea. Los planteos se dieron durante la convocatoria del intendente Gustavo Gennuso al Concejo Municipal a raíz de los constantes incendios en el basural.

“No es algo que pase ahora”, indicó Ferrari y planteó que la mayoría de las personas concurre al vertedero desde hace 20 años por lo menos; de modo que no es un problema social sino “un tema cultural”. Arrancaron los padres, siguieron los hijos y hoy siguen los nietos.

“El mayor riesgo es lo tóxico del lugar y que hay máquinas grandes que les perdés el hilo de vista. Sucede que el vertedero en cualquier parte del mundo es plata. Lo que para muchos es basura; para otros es plata. Ahí nace el problema”, señaló Ferrari.

Tiempo atrás, continuó, desde el municipio lograron que mucha gente dejara de asistir al vertedero. Un grupo de mujeres realizó de un taller textil con salida laboral; en tanto, los hombres armaron una cooperativa forestal. “También armamos un taller de herrería en el barrio Unión, pero no se sostiene en el tiempo. Es difícil cuando, en dos horas podés encontrar metales y generar dinero”, sostuvo.

Ferrari resaltó que la asistencia estatal no impedirá que la gente siga yendo al basural. “Encuentran que, en poco tiempo, hacen más dinero que la asistencia que les das. Hoy cualquier programa no alcanza. Podemos armar redes de contención para sostener a los que hoy, este país inestable margina. Pero pensar que la solución de fondo está en el área de sociales es no entender la matriz del problema”, expresó.

¿Cuál es la solución? Ferrari apuntó a una política económica “que acompañe un poco más”. “Hoy la matriz de fondo no es solo la gente que está bajo programa o seguimiento. Hay gente que trabaja, pero con un sueldo mínimo que no alcanza para llegar a fin de mes. En un país con trabajo dejan de ir al vertedero. Pensar que Sociales va a encontrar la solución es como dar ibuprofeno en una enfermedad terminal”, manifestó.