Vecinos exponen la gravedad del basural de Bariloche y piden la emergencia sanitaria

El escenario es “complejo”, admitió un funcionario municipal que coincidió con los vecinos y concejales opositores que el basural a cielo abierto de Bariloche ya no puede estar en plena ciudad junto a decenas de barrios y miles de vecinos porque los efectos en la salud, ambientales y sociales son graves. Pero las respuestas del municipio no llevaron a una eventual solución y no convencieron.

Por eso, los concejales quieren citar al intendente Gustavo Gennuso para que explique su proyecto de acá a finalizar su mandato, en diciembre de 2023, luego de que la iniciativa de licitar el manejo del basural con un moderno sistema de recuperación, aparentemente haya sido cajoneado.

En tanto, los vecinos pidieron que se declare la emergencia sanitaria ante la grave situación que afecta a los pobladores de la zona, colmados de humo en los últimos días, tras el incendio que se desató la semana pasada, aunque advirtieron: “Eso aspiramos todos los días, no es solo cuando se ve las llamas”, puntualizó Mariela López, presidenta de la junta vecinal del barrio 645 Viviendas, quien esgrimió un duro relato de la vida cotidiana junto al basural.

Las demandas de vecinos y concejales fueron escuchadas por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Eduardo Garza, que asistió hoy a la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte, quien no aportó las soluciones esperadas y se remitió a realizar una cronología histórica del drama del basural, las decisiones políticas de gestiones anteriores que frenaron la idea de trasladar el vertedero a un sitio de disposición final regional alejado y remarcó la tarea realizada para contener y aplacar los incendios.

Eduardo Garza, secretario de Obras y Servicios Públicos de Bariloche, hizo un revisionismo histórico de la situación del basural y criticó gestiones anteriores. Foto: Marcelo Martinez

Garza se mostró ofuscado con los cuestionamientos y afirmó: “Coincidimos que de ninguna manera puede seguir funcionando el vertedero en ese lugar, de ninguna forma, ni siquiera recibiendo residuos secos porque la planta es chica”.

El funcionario indicó que es complejo el trabajo con maquinaria en el basural por las personas que ingresan y señaló que “no existe una tragedia de milagro”.

El crudo relato de los vecinos afectados

“El vertedero esta prendido fuego todo el año, no solo cuando vemos las llamas, el martes olor a podrido, estamos con todas las ventanas cerradas, los chicos adentro en un día hermoso. El miércoles había olor ácido, era un humo que cubría todo. El jueves y viernes olor a animal muerto y podrido. El sábado olor ácido otra vez. Eso aspiramos todos los días, no es cuando se ve las llamas”, afirmó Mariela López de las 645 Viviendas, un populoso barrio que comenzó a ser habitado en 2015.

Vecinos de las inmediaciones del basural de Bariloche expresaron el drama que padecen por el humo y pidieron la emergencia sanitaria. Foto: Marcelo Martinez

“Qué vamos a esperar, que se nos mueran los chicos o morirnos nosotros por un cáncer y vamos a hacer después una reseña histórica de quién hizo más o quién hizo menos. Por favor, pongámonos a trabajar”, expresó la mujer en su duro relato con el que reclamó la declaración de la emergencia sanitaria, para que se tome conciencia de la gravedad de la situación.

La alusión a la “reseña histórica” fue una ironía a las explicaciones del funcionario Garza ante la situación del basural y cuestionó también a un “encargado de la municipalidad” que públicamente “para salvarse dijo que están trabajando, eso es mentirnos en la cara, dicen que los vecinos se enojan, tenemos vecinos electrodependientes, tenemos vecinos que se pueden ir de la casa porque tienen otro familiar y los que no se pueden ir”, insistió López.

Como parte de los vecinos afectados también tomó la palabra Erica del barrio Villa Lago Gutiérrez, ubicado más al sur del vertedero, que puso énfasis en la falta de respuesta y soluciones del municipio y con suspicacia dijo: “¿Cómo se originó el último incendio? Porque siempre pasa cuando no queda lugar en el fondo, capaz que se alinean los planetas y viene el viento”, afirmó en alusión a una presunta intencionalidad de los focos desatados.

Rita también se sumó al pedido de emergencia sanitaria y pidió “que se dé prioridad a los vecinos, que no sea el control solamente hoy por el incendio que tuvimos la semana pasada, sino que cada cierto plazo se pida un informe de los trabajos que se hacen en el vertedero”.

Tomás Guevara, investigador de Conicet involucrado en el tema y vecino de la zona afectada, pidió respuestas concretas a Garza de la situación actual del basural referida al tratamiento de lixiviados, las periodicidad del entierro de la basura, la existencia de una membrana, la habilitación de la cantera y la eventual venta de material, entre otros puntos.