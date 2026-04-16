Asumió la nueva integrante de la Cámara Civil de Neuquén y avanza el concurso para cubrir otra vacante

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, le tomó juramento este jueves a la nueva integrante de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción, Laura Marcela Serrano.

Se convirtió así en la quinta integrante del organismo al que el año pasado ingresaron 2715 expedientes, el 68% del volumen total de la provincia según estadísticas oficiales.

Para afrontar la carga de trabajo, el Tribunal Superior de Justicia autorizó a que los jueces de la Cámara Civil del interior intervengan como subrogantes en la capital.

Consejeros de la Magistratura asistieron al juramento, al igual que el presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Pablo Dirr. (Foto: Matías Subat)

Mazieres estuvo acompañado sólo por la defensora general, Vanina Merlo, y el fiscal general, José Gerez.

Desempeño en el concurso

Serrano ganó el concurso respectivo en el Consejo de la Magistratura con 57,32 puntos. En la etapa técnica cosechó 10,50 puntos en el escrito (sobre 20) y 12,50 en el oral (sobre 20). Le asignaron 14,46 por antecedentes y desniveló a su favor en la entrevista personal: 19,86 puntos.

Juan Pablo Dirr, presidente del órgano extrapoder al que Marcela Serrano perteneció hasta hoy. (Foto: Matías Subat)

La nueva jueza trabajó seis años en la fiscalía de Estado, donde llegó al cargo de directora Provincial de Dictámenes, y el 5 de enero del 2015 asumió en el Tribunal de Cuentas. El presidente Juan Pablo Dirr y uno de los vocales, Marcelo Raimondo, asistieron este jueves a la jura.

Su toma de posesión del cargo abre en simultáneo una vacante en el Tribunal de Cuentas que deberá cubrir el gobernador Rolando Figueroa. El pliego de la o el candidato necesita acuerdo legislativo.

Serrano trabajó en la fiscalía de Estado y en el Tribunal de Cuentas. (Foto: Matías Subat)

El nuevo concurso

Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura avanza el concurso para cubrir otra vocalía en la Cámara Civil. Se inscribieron 12 interesados que deberán rendir examen escrito y oral los días 20 y 21 de mayo.

Los anotados son Erhard Otto Oscar Closs Saracho; Cynthia Cruse; Diego Ariel De Vergilio; Nora Juliana Isasi; Adriana Yanina Juárez; Nicolás Menestrina; Carlos Hugo Orozco; Gustavo Alfredo Quiroga; María Valeria Recalde; María Eliana Elizabet Reynals; José Luis Rodríguez y Nicolás Damián Scagliotti.