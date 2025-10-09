ATE y Soyem presentaron a Buteler un proyecto de lotes sociales para municipales en Cipolletti

Las seccionales de Soyem y ATE de Cipolletti presentaron un anteproyecto de ordenanza que según indicaron, busca «asegurar el acceso a la tierra para empleados municipales». La iniciativa apunta a establecer una normativa de fondo que pueda replicarse en otros municipios de Río Negro.

«Este proyecto surge como un trabajo conjunto, en el marco de la propuesta del intendente de facilitar el acceso a la tierra para los empleados municipales”, explicó Elio Vega, secretario Adjunto de ATE Cipolletti, en diálogo con Diario RÍO NEGRO y agregó que «ante esta oportunidad concreta, queremos dejar sentadas las bases para que no sea solo una medida momentánea, sino una política que se proyecte hacia el futuro».

Según el delegado, esta propuesta surgió cuando el Ejecutivo propuso entregar 75 terrenos, distribuidos entre los sindicatos que hoy tienen representación en la municipalidad. Además, por su parte Marcelino Jara, secretario General de Soyem explicó que actualmente existe una ordenanza municipal sobre loteo que «no contempla la realidad de los trabajadores municipales», frente a ese panorama los gremios reorganizaron su contenido y presentaron el anteproyecto al Ejecutivo.

Entre los siguientes pasos, el gremialista explicó que se espera que el proyecto «se debata y se acompañe desde el Ejecutivo y luego se presente ante el Concejo Deliberante».

«Este anteproyecto no es solo para hoy. Queremos que se convierta en una ordenanza de fondo, que quede establecida para las próximas generaciones de trabajadores municipales. Y desde nuestro sindicato, también tenemos la intención de llevar esta iniciativa a nuestra federación, Foyem, para replicarla en otros municipios de Río Negro donde tenemos presencia», afirmó Jara.

¿Qué plantea el anteproyecto de lotes para empleados municipales de Cipolletti?

El anteproyecto elaborado por ATE y Soyem propone la creación del Registro de Bienes Inmuebles Municipales para el Desarrollo de Loteos Sociales, destinado exclusivamente a trabajadores y trabajadoras municipales. Además, se establece una Comisión Mixta conformada por representantes del municipio y de los sindicatos con representación local, que será la autoridad de aplicación de la ordenanza.

Esta comisión tendrá la responsabilidad de evaluar los informes técnicos y determinar, con criterios objetivos, quiénes serán los adjudicatarios que cumplan con los requisitos para ingresar al registro.

Entre algunos de los requisitos excluyentes para ser adjudicatario de una parcela municipal se destacan: ser empleado municipal en planta permanente o contratado con más de 4 años de servicio ininterrumpido; constituir un grupo familiar conviviente con lazos de parentesco o cohabitación permanente; no poseer ningún inmueble dentro del ejido municipal ni en la provincia de Río Negro; que todos los integrantes del grupo familiar tengan DNI argentino y al menos 3 años de residencia inmediata en Cipolletti.

El procedimiento para la emisión de los listados de solicitantes contempla cuatro etapas: una preinscripción de veinte días hábiles, la presentación de documentación en el mismo plazo, un relevamiento territorial y encuesta social durante treinta días hábiles, y finalmente la evaluación de la Comisión Mixta, que publicará el listado de preadjudicatarios en veinte días hábiles.

Uno de los puntos más debatidos fue el valor y la forma de pago de los terrenos. Según el anteproyecto, el monto mensual no podrá exceder el 20% del ingreso del trabajador municipal, excluyendo los ingresos del grupo familiar. “Nosotros hicimos hincapié en que el 20% se calcule sobre el salario del trabajador, no sobre el ingreso familiar. Si no, se les descuenta casi el 50% y eso es inviable”, explicó Jara, delegado de Soyem. El precio total será discriminado entre el valor de la tierra, su financiación y los servicios, que serán afrontados por los frentistas.

«La iniciativa está pensada específicamente para los empleados municipales, considerando su realidad económica. Hoy hablamos de sueldos que rondan los 600.000 pesos. Muchos compañeros alquilan y apenas llegan a fin de mes. Por eso, los valores de los terrenos deben ser sociales. No se puede exigir más de lo que el salario permite», afirmo Vega, delegado de ATE.

El anteproyecto también incorpora criterios de equidad e inclusión. Del total de lotes a adjudicar, se reserva un 19% para personas con discapacidad, un 5% para mujeres jefas de hogar en situación de violencia intrafamiliar con hijos menores de 18 años, y un 2% para personas travestis, transexuales y transgénero, conforme a las políticas públicas con perspectiva de género.

«También contempla aspectos de forma como el sistema de puntaje y la verificación de las declaraciones juradas mediante visitas de asistentes sociales. En esos puntos también hicimos correcciones mínimas, siempre buscando transparencia y equidad», agregó Marcelino.

La adjudicación de los terrenos será intransferible. En caso de que esta cláusula se viole, la municipalidad podrá exigir al adjudicatario original el pago del 70% del valor actualizado del terreno.

«También estamos evaluando que se tenga en cuenta la antigüedad de los trabajadores. Hay compañeros que han dedicado su vida al municipio y merecen prioridad en el acceso a la tierra. Esa es una de nuestras principales preocupaciones», sostuvo Vega.