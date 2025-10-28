La Neuquinidad ganó en Plaza Huincul y LLA se quedó con el triunfo en Cutral Co

El comportamiento del electorado en la comarca petrolera fue disímil en cada una de las ciudades. Mientras que los huinculenses optaron por respaldar a La Neuquinidad, el espacio político en el que está encuadrado el jefe comunal Claudio Larraza; en Cutral Co, La Libertad Avanza se quedó con el triunfo a pocos votos de diferencia con el frente del gobernador Rolando Figueroa. En cambio, Fuerza Patria, que impulsó Ramón Rioseco quedó en tercer lugar.

Los resultados provisorios de los comicios del 26 de octubre, donde se eligieron a las y los representantes de Neuquén en el Congreso de la Nación, dieron cuenta de resultados distintos.

El municipio que gobierna Claudio Larraza -Plaza Huincul-, el intendente que representa a Comunidad, marcó la diferencia y se distanció con poco más de mil votos de la segunda fuerza política: La Libertad Avanza. Más atrás quedó Fuerza Patria.

Fue así que La Neuquinidad contabilizó 4.237 votos; La Libertad Avanza 3.205 y Fuerza Patria cosechó 1828. Larraza encabezó la campaña proselitista en Plaza Huincul para respaldar a los candidatos del espacio que representa.

Participó de actos y caminatas en los diferentes barrios para llevar el mensaje. En este sentido, y con el resultado favorable de las urnas destacó que «la ciudadanía de Plaza Huincul respaldó un modelo neuquino que, en estos 25 meses de gestión municipal y junto al gobierno de provincial viene transformando nuestra ciudad y le devolvió a la gente la esperanza de un futuro prometedor”.

Cutral Co: la pelea fue entre LLA y La Neuquinidad

En el caso de Cutral Co, el jefe comunal Ramón Rioseco que también movilizó a la militancia no logró que la propuesta de Fuerza Patria pudiera permear en el electorado.

La disputa se dio entre La Libertad Avanza y La Neuquinidad: 5.919 votos para el primero y 5.864 para el segundo. La diferencia fue escasa: 55 sufragios. En tercer lugar Fuerza Patria recogió 5.471 voluntades, es decir 448 menos que el primer lugar.

Los adherentes a LLA tuvieron la oportunidad de tener su festejo, en la plaza San Martín, la principal de la ciudad.

En términos generales, las elecciones de medio término, el electorado tiene un comportamiento distinto al que suele ocurrir cuando lo que se disputa es el municipio, no dejó de llamar la atención la adhesión que alcanzó la fuerza que representa al presidente Javier Milei.

En cuanto a los votos en blanco, en las secciones donde menos hubo el porcentaje rondó el 9 % y en los más altos se registró un 13%. El escrutinio definitivo arrojará estos porcentajes más afinados y se sabrá qué pasará con los recurridos.