Desregulación de las escuelas privadas: qué impacto se espera sobre las cuotas en Neuquén

La derogación se publicó en el Boletín Oficial de este martes. Foto: gentileza TN.

La decisión del Gobierno nacional de derogar un decreto de hace 30 años que obligaba a las escuelas privadas a informar anticipadamente sus aranceles del ciclo lectivo siguiente no modificará la ecuación de los establecimientos de ese tipo en la provincia de Neuquén.

El decreto 787/2025 del presidente Javier Milei fue publicado ayer en el Boletín Oficial y quitó como requisito obligatorio la publicación anticipada de los valores de las cuotas y la matrícula, así como también los topes para los montos y la necesidad de contar con el aval del Estado para cualquier modificación arancelaria.

La norma derogada databa de 1993 y tenía vigencia sobre las escuelas privadas que no reciben aportes del Estado.

Además de los importes, la norma exigía que se difundieran las formas de pago, los plazos y los tipos de recargos en caso de incumplimientos en las cuotas.

Para la Casa Rosada, informaron medios de Buenos Aires, la regulación anterior había generado incrementos desmedidos, muchas veces basados en previsiones inflacionarias que luego no se verificaban en la realidad.

Escuelas privadas desreguladas: qué impacto espera Neuquén

En contacto con Diario RÍO NEGRO, la directora del área de Escuelas Privadas del Consejo Provincial de Educación, Sandra Cámara, dijo que la medida no modificará el escenario en Neuquén, donde el decreto derogado ya no era aplicado.

Indicó que en la provincia, no se exige la publicación de los ajustes en las cuotas en forma anticipada. Tampoco la aplicación de topes a los incrementos para las familias.

Indicó que la dirección que conduce tiene «un rol pedagógico y administrativo«, sin injerencia en materia de aranceles, aunque aclaró que esto «puede variar» entre las distintas jurisdicciones.

«En Neuquén se trata de un vínculo privado entre las instituciones y las familias» resumió. Analizó que, en la práctica, no habrá cambios significativos para la comunidad educativa.

Precisó que el decreto desregulatorio de Nación alcanza exclusivamente a las escuelas privadas que no reciben aportes estatales. En la provincia, ese universo incluye a unas 84 instituciones entre los tres niveles de enseñanza: inicial, primario y medio.

Enseñanza privada desregulada: qué dicen las escuelas

Samuel Mazzucco, vocal de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, también se mostró escéptico respecto al impacto del nuevo esquema regulatorio.

Dijo que, en la práctica, «no cambiará nada» para las familias, ya que el decreto que se encontraba vigente hasta ayer «era letra muerta» y las escuelas se habían acostumbrado a readecuar sus cuotas más allá de lo establecido por la norma.

Entrevistado por La Red Neuquén, dijo que el anuncio del Gobierno causó «mucho ruido» en las escuelas y la comunidad educativa.

Sin embargo, descartó que de ahora en más los colegios pasen a cobrar «una cuota excesiva», porque cada establecimiento considera la capacidad económica de su comunidad educativa al momento de aplicar ajustes. Es decir, no van a cobrar un monto cuyo pago no esté garantizado.

«Con esta desregulación lo único que cambia es que no vamos a tener presentar más la declaración jurada que teníamos que enviar todos los establecimientos de gestión privada a la secretaría de Comercio de Nación», dijo el referente del sector, quien también dirige una institución privada de Neuquén.

En ese documento, precisó, «uno tenía que decir qué arancel iba a cobrar a partir de febrero o marzo, depende de cuando iniciara el ciclo lectivo». Por lo general se debía formalizar en octubre o noviembre del año anterior, aunque para este 2025 ya se había pasado a diciembre.

«Un paso más hacia la mercantilización de la educación»

El secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) en Neuquén, Mariano Di Bartolo, cuestionó la decisión del Gobierno nacional en diálogo con este medio.

Consideró que se trata de una avanzada más hacia la «mercantilización» de la educación, cuando debería abordarse como «un derecho».

Según analizó, se trata de una desregulación pensada para beneficiar «a la patronal», en línea con lo que la actual gestión «ya ha hecho en otras áreas».

Sobre el impacto en los salarios, indicó que no será relevante. Explicó que por la ley de educación privada que rige en la provincia, los docentes no pueden ganar menos de lo que se abona en las escuelas públicas, lo que funciona como suerte de «piso» salarial. «Estamos un poco atados a la paritaria de ellos», indicó.