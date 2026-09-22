Limpieza de primavera: los 5 lugares de la casa que casi todos olvidan limpiar

La limpieza de primavera es una oportunidad para ir más allá de pisos, muebles y ventanas. Colchones, cortinas, filtros y otros sectores que no forman parte de la rutina diaria pueden acumular polvo durante meses. Cinco lugares por los que conviene empezar para preparar la casa para los días más cálidos.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, aparecen las ganas de abrir las ventanas, guardar los textiles más pesados y darle un aire renovado a la casa. Sin embargo, la tradicional limpieza de temporada puede ser mucho más efectiva si, antes de concentrarse en aquello que está a simple vista, se presta atención a algunos rincones que suelen quedar olvidados.

No se trata de limpiar toda la vivienda en un solo día. Una buena estrategia consiste en comenzar por los sectores que acumularon polvo, pelos, humedad o suciedad durante el invierno y que probablemente volverán a utilizarse más durante los próximos meses.

Estos son cinco lugares por los que vale la pena empezar.

1. El colchón: uno de los grandes olvidados del dormitorio

Cambiar las sábanas forma parte de cualquier rutina de limpieza, pero el colchón suele quedar fuera del proceso.

La primavera puede ser un buen momento para retirar toda la ropa de cama y aspirar cuidadosamente la superficie, prestando especial atención a costuras, bordes y laterales.

También conviene revisar las indicaciones del fabricante para saber si el modelo puede girarse o rotarse. No todos los colchones actuales están diseñados para darse vuelta.

Antes de volver a colocar las sábanas, es recomendable dejarlo ventilar durante un tiempo con las ventanas abiertas.

Y hay un paso adicional que suele olvidarse: aspirar debajo de la cama y limpiar la estructura o el respaldo, especialmente si es tapizado.

2. Los filtros del aire acondicionado

Probablemente sea una de las tareas más importantes antes de que comiencen los primeros días de calor.

Durante meses, el aire acondicionado puede permanecer prácticamente sin uso y sus filtros acumulan polvo y partículas.

Antes de volver a encenderlo regularmente, conviene revisar el manual del equipo y limpiar los filtros de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En muchos modelos domésticos pueden retirarse y limpiarse, aunque el procedimiento varía según cada aparato.

También es una buena oportunidad para observar el funcionamiento general. Ruidos extraños, pérdidas de agua o un rendimiento menor al habitual pueden indicar que es necesario recurrir a un técnico.

Hacerlo durante la primavera permite adelantarse a las temperaturas más altas, cuando estos equipos comienzan a utilizarse con mayor frecuencia.

3. Cortinas y barrales: donde el polvo puede permanecer durante meses

Las ventanas suelen recibir atención durante la limpieza, pero no siempre ocurre lo mismo con las cortinas y los barrales.

Las telas pueden acumular polvo, especialmente después de un invierno con la casa más cerrada.

Lo primero es revisar la etiqueta para saber si las cortinas pueden lavarse en lavarropas o requieren otro tipo de limpieza. En aquellas que no puedan retirarse fácilmente, una aspiradora con accesorio para tapizados puede ayudar a eliminar el polvo superficial.

Antes de volver a colocarlas, conviene aprovechar para limpiar barrales, rieles, marcos y la parte superior de las ventanas.

4. La parte superior de muebles, placares y alacenas

Existe una regla sencilla: si no se ve, probablemente se limpie con menos frecuencia.

La parte superior del placard, las alacenas de la cocina, bibliotecas altas y otros muebles pueden acumular una importante cantidad de polvo sin que lo notemos.

En la cocina, además, ese polvo puede mezclarse con partículas de grasa y formar una película más difícil de retirar.

Para una limpieza profunda conviene trabajar de arriba hacia abajo. De esta manera, el polvo que cae de los sectores elevados podrá eliminarse posteriormente al limpiar muebles y pisos.

También puede ser un buen momento para revisar qué objetos quedaron guardados allí y retirar aquello que ya no se utiliza.

5. Rieles, mosquiteros y burletes de puertas y ventanas

Con los primeros días agradables, las ventanas vuelven a permanecer abiertas durante más tiempo, por lo que este sector merece una limpieza especial.

No alcanza con limpiar los vidrios.

Los rieles de las ventanas corredizas suelen juntar tierra, hojas pequeñas, insectos y polvo, mientras que los mosquiteros pueden acumular suciedad durante meses.

Una aspiradora con boquilla angosta permite retirar primero los residuos sueltos de los rieles. Después puede completarse la limpieza con un paño ligeramente húmedo.

También es recomendable revisar burletes y mosquiteros, especialmente antes de la temporada en la que aumenta la presencia de insectos.

Por dónde empezar la limpieza de primavera

Uno de los errores más comunes es intentar limpiar toda la casa al mismo tiempo. El resultado suele ser agotamiento y varios ambientes a medio terminar.

Una estrategia más práctica consiste en dividir las tareas por sectores o días.

Por ejemplo, un día puede destinarse al dormitorio y colchón; otro, a ventanas y cortinas; y un tercero, a cocina, muebles altos y aire acondicionado.

También conviene respetar un orden: primero las superficies altas, después muebles y textiles y, finalmente, el piso. Así se evita volver a ensuciar aquello que ya se limpió.

La primavera puede ser la excusa perfecta para una limpieza más profunda, pero no necesariamente más complicada. Muchas veces, prestar atención a esos cinco lugares que permanecen fuera de la rutina cotidiana alcanza para que toda la casa se sienta más fresca y preparada para la nueva estación.