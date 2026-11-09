El precio del petróleo cayó casi 5% por la distensión con Irán y Wall Street sube pese al escándalo en Nvidia

El precio del petróleo Brent cae 4,78% este lunes 9 de noviembre y se ubica en US$ 93,62 por barril, su nivel más bajo desde septiembre. El alivio en el crudo empuja a Wall Street, aunque Nvidia se hunde por la investigación interna sobre su CEO, Jensen Huang.

De acuerdo con la agencia AP, la baja llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el domingo que es muy poco probable que ordene nuevos ataques contra Irán mientras avancen las negociaciones. El WTI, la referencia estadounidense, pierde 4,5% y cotiza a US$ 86,71.

Por qué baja el precio del petróleo: Trump descarta nuevos ataques contra Irán

La agencia detalló que los ataques a barcos cerca del estrecho de Ormuz mantienen la preocupación por el suministro, pese a la baja. El Brent viene de bajar 16% la semana pasada, su mayor caída semanal desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

Precio del petróleo Brent En dólares por barril. Cierres diarios y valor intradiario de hoy. US$ 93,87 ▼ -4,53% en el día IntradiarioLunes 9 de noviembre, 14:01 (hora argentina) 1 semana 2 semanas 1 mes Fuente: Investing.com (contrato de futuros Brent). El último valor es intradiario y puede cambiar hasta el cierre.

El analista Ole Hansen, de Saxo Bank, explicó a Reuters que el petróleo baja más por las esperanzas de un acuerdo de paz entre EEUU e Irán que por señales concretas de avance. A eso se suma la sobreoferta: en un informe del viernes, JPMorgan estimó un excedente global de 1,1 millones de barriles diarios en septiembre, que se amplió a 1,4 millones en octubre.

Para Vaca Muerta, el Brent es la referencia de los precios de exportación, por lo que la baja recorta el valor de cada barril que sale de la cuenca neuquina.

Qué pasa con Nvidia: la investigación sobre Jensen Huang golpea a la acción

Según los paneles de Rava Bursátil, la acción de Nvidia llegó a caer 8% antes de que las ventas se moderaran, y operaba con una baja cercana al 6%. El mismo medio señaló que el resto de las “7 Magníficas” subía.

Según The Washington Post, el directorio informó el domingo que investigará reportes de que Huang fue “objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjera”. El anuncio llegó después de que Huang admitiera ante el directorio una relación íntima con una empresaria que, según la inteligencia estadounidense, recopilaba información para Pekín, de acuerdo con The New York Times.

En un correo al personal, citado por CNBC, el ejecutivo escribió: “No hay excusa para lo que hice”. En un comunicado, el directorio aclaró que no tiene motivos para creer que se haya comprometido la seguridad nacional ni secretos de la compañía.

El caso pesa porque Huang fue una voz clave en Washington para flexibilizar las restricciones a la venta de chips de IA a China, según Axios.

Wall Street, Asia y Europa rebotan y el oro sube

En Nueva York, el Nasdaq avanza 2,2%, el S&P 500 1,9% y el Dow Jones 1,8%, según datos de Yahoo Finance a media mañana. Los inversores esperan los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana, que van a marcar el rumbo de las tasas de la Reserva Federal (Fed) en medio de las dudas por las valuaciones de las tecnológicas.

Según los paneles económicos y financieros, el oro sube 1,4% a US$ 4.126,65 por onza, impulsado por un dólar más débil y por el alivio inflacionario que trae la caída del crudo. El mismo medio informó que en Asia el Nikkei japonés trepó más de 2% y el índice de Taiwán cerca de 5%, mientras que en Europa el IBEX español sube 1,8%, el DAX alemán 1,4%, el FTSE 100 de Londres 0,7% y la bolsa de Milán 2,3%.