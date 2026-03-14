El PJ bonaerense elige autoridades con Kicillof como candidato único para presidir el partido

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires realizará este domingo sus elecciones internas de autoridades con una lista de unidad encabezada por el gobernador Axel Kicillof, quien asumirá la presidencia del espacio en reemplazo del diputado Máximo Kirchner.

La votación se realizará en un contexto de tensión interna dentro del peronismo, aunque la conducción partidaria logró acordar una lista única en la mayoría de los distritos. Sin embargo, habrá competencia en 17 municipios donde no se alcanzó un consenso entre el sector alineado con el gobernador y el kirchnerismo duro.

Entre las ciudades donde se enfrentarán distintas listas se encuentran Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate.

La llegada de Kicillof a la conducción del PJ bonaerense se da tras un proceso de negociaciones con Máximo Kirchner, en un momento en el que el liderazgo histórico de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente con prisión domiciliaria, comienza a mostrar señales de desgaste dentro del espacio.

“Estoy muy contento. Se viene una nueva etapa, que es un imperativo. Ampliar afiliaciones, formación, preparación política y cuadros técnicos con una mirada federal”, expresó Kicillof durante un reciente acto realizado en La Plata.

Cómo quedará la conducción del PJ

De acuerdo con el esquema acordado, la conducción partidaria tendrá como vicepresidentes a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En tanto, la Secretaría General quedará en manos del diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Por su parte, Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario, mientras que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral del partido.

La interna que sigue abierta

Pese a la lista de unidad en gran parte de los 135 municipios bonaerenses, la interna entre el sector de Kicillof y La Cámpora sigue latente.

En las últimas horas hubo un nuevo cruce entre el ministro bonaerense Carlos Bianco, uno de los principales colaboradores del gobernador, y la intendenta y diputada kirchnerista Mayra Mendoza, quien cuestionó que Kicillof no mencionara a Cristina Fernández de Kirchner durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Con la mirada puesta en el escenario político nacional y en las elecciones presidenciales de 2027, Kicillof también prepara una serie de actos para consolidar el espacio Movimiento Derecho al Futuro, el primero de ellos previsto para el próximo jueves en el Teatro Picadero, en la Ciudad de Buenos Aires.