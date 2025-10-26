Cerraron las urnas: así se vive el recuento en Neuquén y Río Negro estas elecciones 2026

Este domingo 26 de octubre la Argentina vivió una jornada de elecciones legislativas, los primeros comicios desde que ganó la presidencia Javier Milei. El voto popular servirá de termómetro del descontento social o, por el contrario, si el pueblo sostiene su apoyo al gobierno de La Libertad Avanza. El dato llamativo: a nivel país se registró una baja concurrencia en las urnas (66%), aunque Neuquén y Río Negro marcaron la diferencia con alrededor de un 65% de asistencia.

Comenzó el recuento de votos en todo el país y así se vive en Neuquén y Río Negro. (Foto: Alfredo Leiva).

A las 18 finalizó la votación de estas elecciones legislativas 2025. Los resultados se conocerán después de las 21.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, la concurrencia estimada, por partidos políticos, en la provincia de Río Negro para estas elecciones ronda entre el 67% y el 70%. Fuentes judiciales, hablan de una cifra por debajo del 65%.

Recuento de votos en Roca. (Foto: Andrés Maripe).

Así se vive el recuento de votos en Neuquén

Neuquén vivió una jornada electoral con una fuerte polémica por parte del gobernador Rolando Figueroa. Lo acusaron de romper la veda electoral: alrededor del mediodía dio una conferencia de prensa con un gran despliegue de los símbolos de La Neuquinidad, el frente por el que compiten sus candidatos.

Foto: Oscar Livera.

Se definen los ganadores en Neuquén. (Foto: Cecilia Maletti).

Cómo se vive el recuento en Río Negro

Según datos partidarios, en Bariloche el nivel de votación fue del 65% promedio; en Cipolletti el 70%; en Roca el 75%; en Allen entre el 65 y 70%; en Catriel el 67% y en Cinco Saltos el 70%.

Voto a voto: comenzó el recuento en Roca. (Foto: Andrés Maripe).