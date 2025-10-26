Elecciones 2025: el peronismo, entre el optimismo en Buenos Aires y la cautela nacional

En el búnker de Fuerza Patria en La Plata se oscila entre la tensión y la cautela este domingo 26 de octubre 2025, mientras se aguardan los primeros resultados de las Elecciones 2025. Lo que está en juego para el espacio no es menor: esta elección legislativa define su fortaleza y su rol como la principal fuerza de oposición al gobierno de Javier Milei. Con las urnas ya cerradas, los principales referentes analizan un escrutinio minuto a minuto que será determinante para su futuro político. Los detalles.

Desde el búnker de Fuerza Patria: «muy buena elección»

En la primera conferencia de prensa que brindaron desde el búnker de Fuerza Patria, los primeros dirigentes peronistas anticiparon una “muy buena elección” en la provincia de Buenos Aires.

“Agradecer a todo el pueblo bonaerense. Los resultados que estamos recibiendo de toda la provincia auguran un buen resultado y nos empiezan a demostrar que el apoyo del 55% que había recibido Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires ha bajado notablemente. El pueblo bonaerense no apoya aquel resultado sobre el que han hecho hincapié”, dijo Alexis Guerrera.

A diferencia del 7 de septiembre, en el comando de Fuerza Patria se respiraba un clima menos relajado y con mayor expectativa que en los comicios que el PJ ganó por más de 13 puntos hace más de un mes y medio.

En los pasillos del hotel Gran Brizo, en el centro de La Plata, algunos integrantes del peronismo se mantenían confiados a la espera de repetir el buen resultado de las bonaerenses, aunque eran precavidos sobre los guarismos a nivel nacional. Se aguardaba la presencia del gobernador Axel Kicillof, el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y los demás candidatos de la alianza justicialista.

En la sala de prensa del subsuelo del Brizo se agolpaba una multitud de periodistas y reporteros gráficos. En el frente del hotel platense se había dispuesto un escenario chico con pantallas gigantes y la frase “Gracias por sumar fuerzas”, junto a imágenes del gobernador Kicillof y la ex presidenta Cristina Kirchner.

También se podía ver a algunos militantes, despojados de insignias partidarias, que se acercaron al lugar sobre la “peatonal” de calle 51: mate en mano, montaron un pic nic desde muy temprano a la espera de los primeros resultados.

Resultados en Buenos Aires: la «pulseada clave» que Fuerza Patria sigue minuto a minuto desde La Plata

El búnker platense del peronismo se debatía entre la tensión y la cautela, a la espera de los primeros resultados oficiales en una elección en la que se juega su rol como fuerza política opositora a Javier Milei. A diferencia del 7 de septiembre pasado, en el comando de Fuerza Patria se respiraba un clima menos relajado y con mayor expectativa que en los comicios que el PJ ganó por más de 13 puntos hace más de un mes y medio.

En los pasillos del hotel Gran Brizo, en el centro de La Plata, algunos integrantes del peronismo se mantenían confiados a la espera de repetir el buen resultado de las bonaerenses, aunque eran precavidos sobre los guarismos a nivel nacional. Cuando todavía no habían cerrado los comicios, en la sala de prensa del subsuelo del Brizo ya se agolpaba una multitud de periodistas y reporteros gráficos para cubrir los comicios.

Las caras de la elección: qué referentes de Fuerza Patria lideran la espera y se preparan para hablar

Se aguardaba la presencia del gobernador Axel Kicillof, el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y los demás candidatos de la alianza justicialista. En el frente del hotel platense se había dispuesto un escenario chico con pantallas gigantes y la frase “Gracias por sumar fuerzas”, junto a imágenes del gobernador Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner.

También se podía ver a algunos militantes, despojados de insignias partidarias, que se acercaron a pasar la tarde-noche sobre la “peatonal” de calle 51: mate en mano, montaron un pic nic desde muy temprano a la espera de los primeros resultados.

Con información de Noticias Argentinas.-