Ayelén Gutiérrez dijo que trabajarán para que los sectores del PJ disconformes sean «orgánicos»

La candidata a vicegobernadora, Ayelén Gutiérrez, se refirió hoy a la decisión que tomó el domingo el Congreso del PJ de integrar la fórmula con Ramón Rioseco para las elecciones del 16 de abril en Neuquén y aseguró que trabajarán para que los sectores que quedaron disconformes acompañen la postura de forma orgánica. Aclaró que las propuestas que les llevó Rolando Figueroa «no eran convincentes» y por ello la alianza con su espacio «no tuvos sus frutos».

En diálogo con «Quién dijo verano», por RÍO NEGRO RADIO, la actual diputada provincial indicó que en el Congreso del domingo «se manifestaron todas las diferencias y las posibilidades» y planteó que «siempre se aboga porque haya una cuestión orgánica para sumarse a trabajar en la postura que haya tomado el Congreso».

Gutiérrez aclaró que «se intentaron» gestiones a través de la comisión de acción política que se había conformado en el PJ sobre «la posibilidad de ampliar el marco de alianzas del Frente de Todos» con el espacio de Figueroa. «Esto no tuvo sus frutos entendiendo que quizás las propuestas que se hacían no eran convincentes, no nos parecían suficientes en términos de que formamos parte de un espacio nacional y con una historia muy grande», explicó.

«La forma en la que se pensaba desarrollar esa alianza no era en términos de un frente como hemos llevado adelante siempre desde el PJ. No se logró con algunos sectores y sí con El Frente y la Participación Neuquina con quienes sí tenemos una trayectoria de trabajo juntos», sostuvo.

La candidata evaluó que «queda siempre la necesidad de seguir discutiendo hacia el interior del partido» y que son cuestiones en las seguirán trabajando «en la medida en que sigan pasando las diferentes elecciones».

Verdadera oposición

Gutiérrez aseguró que «la verdadera oposición al MPN es esta fórmula», la del Frente Neuquino de Todos, y que a eso apuntarán durante la campaña. Consideró que «hay una crisis dentro del partido de gobierno que es manifiesta» y que desde el espacio siempre apostaron «otra forma de administración de la provincia y otra forma de distribución de los recursos».

Sobre Figueroa, analizó que «sigue formando parte del MPN, de hecho es diputado nacional por ese espacio», y que «forma parte de un esquema de gobierno que es el que lo ha traído hasta el día de hoy a los lugares en los que está».

«Entiendo que nosotros sí, a lo largo de los años, hemos planteado nuestras diferencias, hemos hecho propuestas concretas alternativas», dijo Gutiérrez.

El debate de las colectoras

Sobre la estrategia que se dará el frente para las listas de diputados, indicó que todavía están en discusión y se terminarán de definir en la primera semana de febrero, que es el plazo que dio el cronograma electoral.

«Hacemos esta propuesta desde el PJ para que la lista de diputados esté encabezada por Darío Martínez. No obstante, sabiendo que integramos un frente, la idea es hacer una lista integrada con el Frente y la Participación Neuquina», aclaró.

Sobre las críticas que había hecho Rioseco respecto de las colectoras como una «ley de lemas encubierta», Gutiérrez planteó que terminarán incluyéndolas porque es la vía en que algunos espacios políticos eligieron sumarse a la propuesta, como Libres del Sur, Kolina y Unidad Popular.

«Tiene que ver con las formas en las que los partidos deciden integrarse a una propuesta de trabajo y de gobierno y la entienden como más saludable. Cuando se convoca a un frente uno tiene que resignar ese tipo de decisiones para poder integrar a la mayor cantidad de espacios posibles que quieren sumarse pero desde otro lugar», evaluó.

