Biocombustibles: crece la presión bonaerense por cambios y se traba la nueva ley

El debate sobre la Ley de Biocombustibles se sigue estancando en la Cámara de Diputados. Un abanico transversal de legisladores bonaerenses se subió al reclamo de las empresas no integradas de biodiésel y elevó la presión por modificaciones al proyecto con media sanción del Senado. La sanción definitiva se complica.

Biocombustibles: se traba la nueva ley

El debate sumó aún más ruido porque el Gobierno confesó que no está de acuerdo con la versión acordada en el Senado, aunque igual pidió que se sancione tal cual está. “El Poder Ejecutivo no se siente cómodo con estos cambios, pero no hay espacio para nuevos cambios. Se ha llegado al punto de máximo acuerdo posible”, sentenció el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Horacio Veller.

Como había anticipado RÍO NEGRO, el plenario de Energía, Presupuesto y Agricultura terminó este miércoles sin firma de dictamen. En el cordobesismo apuntan contra el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, aunque también sospechan que el Gobierno no quiere la ley porque lleva el sello de Patricia Bullrich y por eso le dio aire a Ritondo (socio del jefe de Gabinete y potencial candidato a gobernador, Diego Santilli) para frenarlo.

“Hoy en Diputados teníamos todo listo para avanzar, pero entre los movimientos del PRO y las dudas del Gobierno, nos quedamos sin dictaminar un proyecto que busca beneficiar a productores de bioetanol y biodiésel del interior”, se quejó Carlos Gutiérrez en redes sociales.

Tanto Gutiérrez como Ignacio García Aresca y Alejandra Torres marcaron presencia en el debate. Pese al fastidio, en el peronismo cordobés usaron el freno a la ley para aventar las versiones acerca de un acuerdo parlamentario con La Libertad Avanza, que supuestamente incluía la Ley de Biocombustibles a cambio de votos funcionales al oficialismo en la última sesión.

La posición de los cordobeses quedó expresada en la voz de la jefa de Provincias Unidas, Gisela Scaglia. “Hoy teníamos que estar dictaminando esta ley y dando un mensaje claro a los argentinos de que la Cámara de Diputados se hace cargo de generar trabajo a través de mayores cortes. Yo prefiero esta ley a quedarnos en la nada y seguir con la ley vigente, que al final del día es el negocio de unos pocos”, lamentó.

El reclamo de las pymes de biodiésel radicadas en Buenos Aires se hizo oír de manera transversal. Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Eduardo Falcone (MID) se alinearon en pedir modificaciones que tienen que ver con el período de transición que terminará en 2036 y dejará a las pymes sin reserva de mercado a partir de ese año.

“En el capítulo de las empresas no integradas de biodiésel, debemos garantizar que no haya ninguna planta que cierre”, enfatizó Tolosa Paz. “Perjudica a las pymes de Buenos Aires y las pone en una situación de competencia cuando no están en igualdad de condiciones. Hay 25 pymes que deberían competir con multinacionales que encima les proveen la materia prima”, advirtió Falcone.

Banfi se expresó en sintonía. “Esto va a afectar fuentes de trabajo y empresas pymes que tienen un desarrollo estratégico en Buenos Aires. Como diputados en representación de todo el territorio, a diferencia del Senado, que representa a las provincias, vamos a buscar que estén todos los sectores contemplados”, dijo.

“La transición tiene que ser acotada”

Veller, subsecretario de Hidrocarburos, se rehusó a modificaciones al considerar que “la transición (para el biodiesel) tiene que ser acotada, no tiene que constituirse en un rediseño permanente, porque de otra manera se desnaturaliza el espíritu del proyecto”.

El funcionario sostuvo que el proyecto proveniente del Senado es “una mejora sustancial respecto a la ley vigente”; que crea “un régimen más moderno y menos intervencionista que el vigente”; y que “busca liberar las fuerzas que durante mucho tiempo estuvieron atadas y que impidieron a la industria despegar”.

“Esta ley impulsa nuevas inversiones, asociaciones, reconversión de la industria, innovación, y tiene una previsibilidad de 15 años”, destacó el funcionario. A la vez, resaltó el “incremento muy significativo” del corte obligatorio y que se termine con la discrecionalidad en el caso del biodiésel, donde la ley actual permite reducir el porcentaje del 5% al 3%.

Veller describió que la iniciativa “lleva dos años de recorrido, y ha sido sometida a muchísimas idas y vueltas, reuniones con cada uno de los sectores, con empresas elaboradoras, asociaciones de la industria, empresas automotrices, asociaciones de constructores de motores, refinadoras, empresas agropecuarias y representantes de provincias”.

“Hay una abrumadora mayoría de los actores que considera que la ley actual, la 27.640, tiene un déficit de origen que la ha vuelto impracticable. Lejos de fomentar el desarrollo de los biocombustibles, desalentó la inversión y generó impedimentos concretos a que la capacidad ociosa se ponga al servicio del consumidor, evitando la competencia entre los actores”, señaló.

El proyecto del Senado fue respaldado por representantes de provincias azucareras como la jujeña María Inés Zigarán (Provincias Unidas) y los tucumanos Gladys Medina (Independencia) y Federico Pelli (La Libertad Avanza).

El santafesino Germán Martínez, presidente de Unión por la Patria, intentó hacer equilibrio desde la incómoda posición de liderar un bloque y representar a una provincia donde pesa la posición de las aceiteras. En ese sentido, advirtió que si se incorporan cambios, deben ser acordados con el Senado para cuando el proyecto vuelva en segunda revisión.

“Es probable que los acuerdos alcanzados en la Cámara de Senadores no alcancen para terminar de incorporar a todos los actores productivos. Yo creo que podemos conciliar los cuatro intereses. Siento que por primera vez en mucho tiempo está esa posibilidad”, dijo.