Diputados: por presión del PRO, se postergan los dictámenes de biocombustibles y del Presupuesto

Bajo presión del PRO, La Libertad Avanza tuvo que postergar la firma de los dictámenes de la nueva Ley de Biocombustibles y del Presupuesto 2027. El oficialismo había convocado a comisiones para despachar ambos temas este miércoles en la Cámara de Diputados, pero tuvo que poner un freno por pedidos de modificaciones de sus principales aliados.

La decisión se tomó este martes en una reunión de autoridades de bloque en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, donde uno de los participantes fue el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo. El diputado confirmó ante La Voz que buscan modificar el proyecto de biocombustibles con media sanción del Senado para hacer lugar al reclamo de las pymes bonaerenses de biodiésel.

Como contó La Voz, el sector de biodiésel rechaza enfáticamente el proyecto porque va reduciendo la porción reservada en el mercado a las empresas no integradas hasta hacerla desaparecer a partir del año 2036. Ese reclamo atraviesa a pequeñas empresas de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos, que temen terminar cerrando por la apertura a la competencia.

Mientras que en el Senado esa posición no hizo mella, en Diputados puede ganar más peso porque el bloque PRO tiene representadas a tres de esas provincias: de sus doce diputados, cinco son de Buenos Aires, uno de La Pampa y uno de Entre Ríos. Los demás son de la Ciudad de Buenos Aires y Misiones. Como son ajenos al tema, podrían plegarse al resto de la bancada.

La postergación del dictamen no cayó nada bien en el cordobesismo. Ese grupo, que tiene como referente en el tema al schiarettista Carlos Gutiérrez, responsabilizó directamente a Ritondo y al PRO bonaerense por demorar la sanción de la ley, que Córdoba, Santa Fe y las provincias azucareras reclaman desde hace tiempo para aumentar el corte de los biocombustibles.

Al cierre de esta nota, el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Agricultura y Presupuesto seguía en pie para este miércoles a las 12, pero la firma del dictamen tendrá que esperar. Por ende, también se posterga su tratamiento en el recinto. Y si el proyecto finalmente recibe modificaciones, se dilataría aún más el tratamiento porque volvería al Senado.

El Presupuesto también se demora

El otro tema que La Libertad Avanza tendrá que posponer es el Presupuesto 2027. Este martes se reanudó el debate en comisión con la presencia de secretarios del Ministerio de Desregulación. El oficialismo también pretendía dictaminar este miércoles, pero al igual que con biocombustibles, se topó con reclamos del PRO.

Ritondo confirmó ante este medio que tienen al menos cuatro reclamos aún sin respuestas. Uno es el de fondos que todavía adeuda la Nación a la Ciudad de Buenos Aires desde que la gestión de Alberto Fernández recortó la coparticipación porteña. Aunque se había llegado a un acuerdo en el inicio del gobierno de Javier Milei, advierten que no se está cumpliendo.

También reclaman que se informe el estado de las concesiones viales realizadas (hablan de unos 9.000 kilómetros de rutas); una reducción de la alícuota del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) dado que la recaudación que debería destinarse a financiar obras viales no se ejecuta; e incluir una rebaja del IVA del huevo y sus derivados, del 21% al 10,5%.

En otro orden, el oficialismo tiene que terminar de eliminar los artículos del Presupuesto que arrasaban con el sistema de discapacidad. Hay un compromiso del oficialismo de suprimir ese apartado, pero a la vez debe empalmar el proyecto con la nueva ley de discapacidad que aprobó Diputados la semana pasada y está pendiente en el Senado.

Otro punto del Presupuesto que no es del todo digerido por los aliados es la eliminación de la actualización automática y mensual de la AUH (Asignación Universal por Hijo). También sigue en pie el reclamo universitario por el cumplimiento de la ley de financiamiento, aunque los participantes de la reunión en el despacho de Menem dijeron que ese tema no se tocó.

Corresponsalía Buenos Aires.