Buteler habló sobre el conflicto en la Isla Jordán: «No queremos más la extorsión a través de protestas»

Luego del operativo judicial realizado en un sector de la Isla Jordán y de las protestas registradas frente al Municipio, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, se refirió públicamente al conflicto y fijó la posición del Ejecutivo local sobre el uso del espacio costero.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con LU19, donde el jefe comunal explicó que, desde la mirada del Ejecutivo local, la situación no involucra a la familia Retamal en su conjunto. «No es la familia Retamal«, señaló Rodrigo Buteler, al diferenciar a los pobladores históricos del área del reclamo que se expresó frente al Municipio.

En ese sentido, Buteler indicó que la familia forma parte de la historia de la Isla Jordán y que con ellos existe una convivencia sostenida. Según afirmó, el conflicto actual está impulsado por “un grupo reducido de personas”, a las que vinculó con el Movimiento Evita. «Estas personas militan en el Movimiento Evita, son personas que están acostumbradas a otro país, evidentemente, donde se extorsionaba a las autoridades municipales con protestas», sostuvo el jefe comunal.

El intendente sostuvo que el eje del planteo está vinculado al uso de tierras de carácter público. “El conflicto no es vecinal”, explicó, y remarcó que el Municipio mantiene como criterio preservar el acceso, la circulación y el uso comunitario de la costa.

El intendente remarcó que la Isla Jordán es un sector que debe mantenerse como bien común. En ese sentido, afirmó que se trata de «un espacio de aprovechamiento público» y que cualquier discusión sobre su uso debe darse dentro de los marcos institucionales. «Nosotros queremos que la isla sea de aprovechamiento público, no de intereses particulares», sostuvo Buteler.

«No queremos más la extorsión a través de protestas con un objetivo que es quedarse con tierras públicas». Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Rodrigo Buteler: «No vamos a permitir que quienes fueron cómplices de Mascardi se queden con la Jordán»

En la entrevista, Buteler sostuvo que, según su interpretación, la familia involucrada en el reclamo “no es mapuche” y que “no se trata de una comunidad mapuche reconocida”. En ese sentido, afirmó que no existen «registros ni trámites formales” que respalden esa condición ante los organismos provinciales.

Según explicó, esa definición no cambia, a su entender, el núcleo del conflicto. “El problema no es cultural ni identitario, es territorial”, señaló, al insistir en que la discusión está vinculada al uso de tierras públicas en la Isla Jordán.

El intendente aclaró que el Municipio reconoce la historia y la permanencia de las familias que viven en el lugar, pero sostuvo que eso “no habilita avances sobre sectores que son de acceso común” ni el uso exclusivo de espacios que, remarcó, tienen carácter público para toda la comunidad.

Además, Buteler trazó un paralelismo con lo ocurrido años atrás en Villa Mascardi, en la zona andina de la provincia. Indicó que observa similitudes en las prácticas y en los actores que protagonizan ese tipo de conflictos.

En ese contexto, fue enfático al marcar un límite político. “No vamos a permitir que vengan personas que fueron cómplices de lo que pasó en Mascardi a quedarse con la Jordán”, afirmó.

El operativo en la Isla Jordán

El conflicto en la Isla Jordán tuvo un punto de inflexión el 11 de diciembre, cuando se realizó un operativo judicial y policial en el sector conocido como Isla 3, donde reside desde hace décadas la familia. La intervención se dio en el marco de una denuncia vinculada a la ocupación del área y derivó en allanamientos, relevamientos y el retiro de animales del predio.

Desde la familia manifestaron su malestar por el procedimiento y sostuvieron que fueron tratados como delincuentes pese a su arraigo histórico en el lugar. Aseguraron que viven allí desde hace generaciones y que cuentan con documentación que respalda su permanencia, por lo que rechazan que se hable de una usurpación del espacio.

Uno de los puntos que generó mayor tensión fue el secuestro de más de 70 animales, situación que, según denuncian, afectó de manera directa su modo de vida. Tras el operativo, integrantes de la familia iniciaron una protesta frente a la Municipalidad de Cipolletti, donde permanecen encadenados en reclamo por la restitución urgente de los animales y denunciando hostigamiento por parte del Estado.

La familia también expresó preocupación por el estado en el que se encontrarían los animales trasladados y cuestionó que no se les permita verificar su situación. En ese marco, señalaron que el retiro de los animales sería utilizado como una forma indirecta de presión para avanzar sobre el territorio que habitan.

En relación al secuestro de animales, Buteler explicó que, durante la intervención, se constató la presencia de animales sueltos, sin identificación ni cuidados adecuados. Según señaló, se encontraban en malas condiciones y sin alimentación, lo que motivó su retiro en el marco del procedimiento. Aclaró que la medida no fue dispuesta por el Municipio, sino que se realizó por orden judicial y con intervención de las áreas provinciales competentes, en el contexto del operativo llevado adelante en la Isla Jordán.