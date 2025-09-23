Cambios en los juicios civiles y de familia en Neuquén: «Parece que llegamos», la expectativa de diputados

«Parecía imposible, pero parece que llegamos». Con una Legislatura cada vez más metida en la campaña electoral por las bancas que se pondrán en juego en octubre, la reforma del Código Procesal Civil, Comercial y de Familia parece haber encontrado un lugar en la agenda. El diputado y presidente de la Comisión Especial, Ernesto Novoa (Comunidad), aseguró que el trabajo «está avanzado en un 70%» y hay chances de que se pueda aprobar antes de fin de año.

El debate se inició hace ya una década, en la última gestión de Jorge Sapag, se intentó retomar en el estertor de la administración de Omar Gutiérrez y fue Rolando Figueroa quien la recuperó este año con nuevo plazo: seis meses que se cumplirán en octubre.

La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, quien tiene a cargo la redacción del Código Procesal de Familia, mantendrá hoy un segundo encuentro con los integrantes de la comisión interpoderes para presentar los avances sobre el articulado.

Su par Gustavo Calvinho ya adelantó tres entregas y solo resta la última, según detalló Novoa a Diario RÍO NEGRO. «Era algo impensado, pero estamos en un 70%. Recorrimos toda la provincia, trabajaron todos los colegios de abogados, la universidad. Parece que llegamos», se entusiasmó.

La Comisión Especial que integran los tres poderes del Estado contrató a los juristas Calvinho y Kemelmajer de Carlucci para que se encarguen de la redacción, aunque se aclaró que no serán códigos «enlatados», sino «a la neuquina». A ambos expertos se les asignó un monto mensual de alrededor 3 millones de pesos para el asesoramiento.

«Simplificar procesos judiciales»

Novoa aseguró que el nuevo Código Procesal Civil, Comercial y de Familia contiene «herramientas que van a simplificar los procesos judiciales», entre ellos, cambios en las notificaciones (como intimaciones de pago de cuota alimentaria por Whatsapp), la posibilidad de litigar sin gastos, procesos más acotados en el tiempo y la sanción de la «mala fe». «Se va a sancionar a los abogados que hagan un culto a estirar los procesos», afirmó el diputado.

Dijo que la oralidad «va a tener una impronta, pero en los casos donde sea necesario». «Lo que necesitamos es que el juez se dedique a dictar sentencias y que la gente no esté entre seis y 10 años esperando un juicio», planteó Novoa.

A los diputados les quedan diez sesiones antes de que finalice el período ordinario. En octubre hay programadas dos reuniones para el 1 y 2 y, luego, habrá un espacio de tres semanas hasta que vuelvan a sesionar, justo luego de las elecciones legislativas del 26.