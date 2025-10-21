Camuzzi construirá una estación reguladora de gas en Cipolletti: qué sectores serán beneficiados

En el barrio Labraña también se están llevando adelante obras de gas. (Foto: Gentileza)

Comenzó en Cipolletti la construcción de una obra largamente esperada: una nueva Estación Reguladora de Presión que tiene como objetivo aliviar la creciente demanda energética provocada por el sostenido desarrollo urbano. La instalación permitirá reforzar el suministro de gas en el sector Este de la ciudad, incluyendo Puente 83 y Fernández Oro.

Desde Camuzzi se informó a este medio el inicio de esta obra de infraestructura en Cipolletti, destinada a reforzar el sistema de distribución de gas natural y acompañar el crecimiento de la localidad y su zona de influencia.

Según precisaron, los trabajos contemplan la construcción e instalación de una nueva Estación Reguladora de Presión (ERP), que estará ubicada en la intersección de Lago Fonck y Don Juan Espinosa. La instalación contará con un caudal máximo de 10.000 m3/h, lo que permitirá optimizar la operación del sistema y responder a la demanda futura.

La planta reguladora de gas se ubicaría entre las calles Lago Nahuel Huapi, Lago Fonck y Maestro Espinosa.

La empresa detalló que la obra incluye además un refuerzo sobre el ramal de alimentación, mediante una cañería de acero de 6 pulgadas de diámetro y 3.000 metros de extensión, que se desarrollará por las calles Confluencia, Teniente Ibáñez y Lago Fonck.

También se ejecutará un refuerzo en la red de distribución, con cañerías de polietileno de distintos diámetros y una extensión total de 1.200 metros, en las inmediaciones de la nueva estación reguladora.

Desde la compañía indicaron que la inversión total asciende a 2.500 millones de pesos, e incluye la provisión de materiales, los trabajos de instalación, inspección y adecuación del predio donde funcionará la ERP.

La obra fue adjudicada a la empresa CR Construcciones y tendrá un plazo de ejecución estimado en siete meses, de acuerdo con la planificación presentada.

Cipolletti destinó el terreno donde se construirá la Estación Reguladora de Presión

En una sesión ordinaria realizada en julio, el Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó la desafectación del uso público de un terreno para la construcción de una obra que mejore el suministro de gas en la zona Este de la ciudad, incluyendo Puente 83 y Fernández Oro.

Durante el debate, la presidenta del cuerpo legislativo, Karina Álvarez, explicó que se trata de “la cesión de un espacio para que la empresa Camuzzi pueda construir allí la planta reguladora de gas, lo que permitiría extender el servicio”.

El arquitecto y responsable de Desarrollo Territorial, Carlos Rimmele, explicó que la iniciativa surgió a partir de “una inversión que va a realizar la empresa Camuzzi en la ciudad para mejorar el suministro de gas en la zona Este”. El funcionario calificó la inversión como “más que importante para la ciudad”.

Además, explicó que, en temporadas de altas demandas de gas, el servicio suele estar «al borde del colapso», frente a esta situación la obra permitiría estar «mucho más holgados, y la proyección es hasta dentro de 10 años. Es muy importante para el crecimiento de la ciudad”, aseguró Rimmele.