“Hay que perderle el miedo a que te vaya mal”: el mensaje de Caputo a los empresarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de la 31° Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda, donde defendió el rumbo económico del Gobierno nacional y alentó a empresarios y referentes del sector a asumir mayores riesgos de inversión en el actual contexto económico.

Durante su exposición, sostuvo que el escenario cambió y que el sector privado debe adaptarse a una nueva etapa marcada por la estabilidad macroeconómica. “Cambió la música, hay que cambiar el paso. Hay que invertir y tomar el riesgo. Te puede ir bien o mal, pero hay que perderle el miedo a que te vaya mal”, afirmó.

El titular del Palacio de Hacienda repasó los principales ejes del programa económico y destacó los avances que, según su visión, se lograron en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), reducción de la deuda pública y desaceleración de la inflación. Además, aseguró que la administración de Javier Milei mantendrá la disciplina fiscal y monetaria para consolidar el proceso de estabilización.

“No tenemos ninguna duda que, siguiendo la ortodoxia fiscal y monetaria, vamos a converger a niveles internacionales en los próximos meses”, señaló.

Caputo también dejó definiciones de fuerte contenido político al afirmar que la Argentina atraviesa un cambio estructural que impedirá el regreso de modelos económicos anteriores. “Hay que perderle el miedo al pasado. Hay que perderle el miedo al kirchnerismo. Se vienen años espectaculares”, expresó ante los empresarios presentes.

En otro tramo de su discurso sostuvo que el país históricamente obtuvo malos resultados porque aplicó políticas equivocadas y consideró que el escenario actual es diferente. “A Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Ahora le va a ir bien porque se están haciendo las cosas bien. Está bien claro el rumbo”, manifestó.

El ministro ratificó además que el Gobierno continuará avanzando con la reducción de impuestos, la apertura económica y las mejoras en infraestructura, al tiempo que buscará incentivar al sector privado para atraer inversiones que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo.

“El camino es uno, y es este. No queremos devaluar y volver tres años atrás, donde la gente ganaba 300 dólares en promedio”, afirmó.

Caputo destacó que el programa económico actual tiene como eje central el crecimiento de las exportaciones, algo que consideró inédito en la historia reciente del país. En ese sentido, aseguró que la Argentina dejó atrás el problema estructural de escasez de divisas.

“Hasta hace unos años no había dólares para importar, para ahorrar y para empresas que quisieran repatriar dividendos. Hoy hay dólares para todos”, sostuvo.

Asimismo, proyectó un fuerte crecimiento de las exportaciones vinculadas a sectores estratégicos como la energía y la minería, y señaló que los ingresos de divisas podrían incrementarse aún más con la incorporación de nuevos proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre el cierre de su presentación, el ministro remarcó que el ordenamiento económico actual no fue consecuencia de una crisis previa, sino de una decisión política del Gobierno nacional.

“Es la primera vez que hay orden macroeconómico por decisión política. Prácticamente nunca hubo orden macroeconómico, pero los pocos años que sí lo hubo se dio porque se venía de gatillar una crisis previa. La crisis hacía el ajuste que la política no quería hacer”, concluyó.