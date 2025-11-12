Catriel impulsa una cooperativa textil para generar empleo y fortalecer la producción local

Entre telas, agujas y proyectos, en Catriel comienza a tomar forma una propuesta que combina trabajo, igualdad y desarrollo local. La Municipalidad lanzó una convocatoria abierta para mujeres con conocimientos en costura que quieran sumarse a la conformación de una cooperativa textil, un espacio pensado para impulsar la autonomía económica y la producción con sello local.

«Nos declaramos municipio cooperativo. Esta es una política asociacionista, cooperativista y con perspectiva de género basada en la empatía y la solidaridad, que impulsa la economía social de nuestra comunidad», explicó la intendenta Daniela Salzotto en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La iniciativa se impulsa desde la Secretaría de Planificación y Desarrollo, la Escuela Municipal de Oficios y la Oficina de Empleo, que vienen trabajando en el fortalecimiento de la economía social con capacitaciones y acompañamiento a emprendedores. «Queremos potenciar las capacidades locales en un contexto difícil, brindando herramientas para que la comunidad pueda sostenerse desde sus propios recursos», señaló la jefa comunal.

El proyecto tiene un propósito concreto: que la futura cooperativa confeccione la indumentaria de trabajo del personal municipal, y que a futuro pueda ofrecer sus productos a las empresas que operan en la zona industrial. “Apuntamos a que se transforme también en un proveedor local, con empleo genuino y valor agregado”, agregó Salzotto.

La primera etapa de capacitación se desarrolló a través de un curso básico de corte y confección, cuyas participantes recibieron sus certificados este miércoles. «Ahora abrimos una nueva instancia para mujeres con mayor experiencia, que puedan empoderarse y sostener esta cooperativa de trabajo», precisó la intendenta. Esta etapa tendrá un cupo para 40 mujeres.

«En la Fiesta del Petróleo, por ejemplo, las bolsas reciclables que se entreguen al público serán hechas por las mujeres del taller, es un orgullo». Daniela Salzotto, intendenta de Catriel.

La futura cooperativa textil en Catriel

La nueva instancia tendrá un cupo para 40 personas. Foto: Gentileza, municipio de Catriel.

La intendenta explicó que el taller funciona en un espacio cedido por una vecina a partir de un convenio con el municipio. Ella puso a disposición sus máquinas y herramientas, convirtiendo su emprendimiento en un punto de encuentro y aprendizaje. «Firmamos un convenio con la familia, que además simboliza el espíritu del proyecto, trabajo compartido, respeto y cooperación», contó Salzotto.

Las jornadas de formación incluyen no solo aspectos técnicos, sino también contenidos sobre organización cooperativa y comercialización. Una de las consignas principales es que las participantes puedan proyectarse como emprendedoras independientes o asociadas.

La intendenta destacó además que «muchas de las alumnas son jefas de hogar o vienen de contextos vulnerables, por eso este espacio también tiene un valor simbólico enorme y es una forma también de generar oportunidades, pensamos en una actividad que además de un trabajo le genere un beneficio dentro de lo que son la cadena de proveedores», afirmó Salzotto.

Dentro de los primeros productos elaborados se encuentran bolsas ecológicas y accesorios textiles. «Arrancamos con la confección de bolsas, y eso nos permitió incorporar el concepto de producción sustentable», explicó. A través del área de Comunicación, el municipio también sumó equipamiento de sublimación para imprimir los diseños locales sobre esas bolsas, calcos y stickers.

Parte de esa producción se verá en los próximos días en los eventos de la ciudad. «En la Fiesta del Petróleo, por ejemplo, las bolsas reciclables que se entreguen al público serán hechas por las mujeres del taller. Es un orgullo que el municipio consuma lo que produce su propia comunidad», celebró Salzotto.

La fiesta del petróleo será el 15 y 16 de noviembre en el predio del Acceso Sur. Foto: Gentileza, municipalidad de Catriel.

Las inscripciones para nuevas interesadas continúan abiertas de lunes a viernes, de 7 a 12.30 y de 18 a 20 horas, en Punto Digital, donde se brinda información sobre el proceso de conformación.