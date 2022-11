Cervi y Taylor reclaman definir candidatos en internas abiertas para enfrentar a Figueroa

Los precandidatos a la gobernación de Neuquén por Juntos por el Cambio (JxC) Jorge Taylor (PRO) y Pablo Cervi (UCR) aseguraron a través de una carta conjunta que la mesa provincial del espacio debe respetar el modo de designar las candidaturas y convocar a internas abiertas.

Los referentes neuquinos de JxC difundieron una carta abierta a simpatizantes y afiliados de los partidos que integran JxC -titulada “Vamos a representar a JxC en las elecciones a gobernador 2023 de la provincia de Neuquén” en la que exhortan a la mesa provincial apegarse a la legalidad en el sistema de elección del espacio, reclaman transparencia y ratifican su intención de dirigir el destino de la provincia a partir de 2023.

“Nuestra provincia lleva décadas de políticas populistas que no han conseguido otra cosa que acentuar las desigualdades que dicen enfrentar. Debemos liderar un cambio profundo. Sustituir estas desgastadas ideas y transformar la realidad de los habitantes de nuestro suelo. Nuestros votantes tienen quienes los representen y mantengan en alto las banderas de Juntos por el Cambio”, aseguraron los referentes en la carta.

Enfatizaron la importancia de no ser parte de la elección del MPN porque: “Debemos liderar una transformación profunda para que de una vez por todas el cambio sea posible en Neuquén”.

Los precandidatos recordaron que la coalición había acordado el 27 de abril y el 13 de septiembre un acuerdo de buenas prácticas y método de definición de candidaturas para cargos electivos provinciales 2023.

Se había resuelto, según Cervi y Taylor, que en aquellas provincias donde no existan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) -tal el caso de Neuquén- y no se consiga un acuerdo para establecer por consenso un método para definir las listas de candidatos a cargos electivos provinciales, el mecanismo a aplicarse será la interna abierta, en la que se considerarán como electores sólo a los afiliados de los partidos que integren la alianza de Juntos por el Cambio (o la denominación equivalente que tenga en cada provincia) y los ciudadanos no afiliados a ningún partido político.

«Acá estamos»

Ambos precandidatos coincidieron en señalar que “Juntos por el Cambio Neuquén, tiene candidatos propios dispuestos a participar de estas internas abiertas. Acá estamos”.

En función de ese argumento sostuvieron que “debe respetarse la legalidad de los procedimientos partidarios acordados” porque así “ se dará transparencia y legitimidad al candidato que finalmente resulte elegido democráticamente”.

También confirmaron la continuidad de la coalición integrada por la UCR, CC ARI, NCN y el PRO y que “promovemos la defensa de los principios y valores que nuestro espacio encarna”.

Insistieron que no están dispuestas a sumarse “a la interna del partido gobernante en Neuquén y pretendemos enfrentarlo en la elección con una propuesta que represente de verdad un cambio”.

Carlos Eguía, quien el año pasado había desistido de participar en las elecciones para diputado nacional dentro de JxC, será candidato por una agrupación política que no es la CC ARI por lo tanto podrán seguir usando el nombre y no mutar a Cambia Neuquén.