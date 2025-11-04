Chubut: Torres demora los cambios en el gabinete tras las esquirlas que dejó la elección

Pasaron 10 días de las elecciones y aunque los tiene en mente, el gobernador Ignacio Torres demora los cambios en el gabinete que ya son un secreto a voces en los pasillos de la casa de gobierno en Rawson.

La palabra “oxigenar” reemplaza a las esquirlas que quedaron tras los comicios donde el oficialismo quedó en tercer lugar. Pero hay una bala que picó más cerca: “Despierta Chubut”, el partido del mandatario quedó cuarto en Trelew, su ciudad y la de un intendente radical que es su máximo aliado.

A Trelew también pertenece el ministro de gobierno Victoriano Eraso Parodi quien además es el presidente de la UCR local. También es de Trelew la ministra de Desarrollo Social Florencia Papaiani, quien supo ser candidata a intendente perdiendo en su momento por un puñado de votos.

La salida del equipo del ministerio de Gobierno es lo que más se comenta por estos días. Pero Torres se mantiene prudente. “No quiere mandar a nadie a la parrilla. Por eso espera que baje un poco la marea”, le dijo a RÍO NEGRO un estrecho colaborador del gobernador.

En tanto, tres nombres están dando vueltas desde el fin de semana para ocupar una futura coordinación de gabinete. Es más, se decía que Torres los podría anunciar el mismo lunes. Pero el lunes fue feriado provincial y hubo nula actividad en el Estado.

Jenifer Contardi, actual subsecretaria de Transporte y Licenciada en Administración, joven funcionaria oriunda de Buenos Aires (aunque lleva más de una década radicada en Lago Puelo), es uno de los nombres que sonó con fuerza.

Entre las funcionarias actuales se menciona también a Macarena Acuipil, actual secretaria de Gobierno y de buena gestión durante la organización del censo de Empleados Públicos que llevó adelante el gobierno provincial. El tercer y último nombre en danza es el de Virginia Salcedo, quien trabajó en equipos técnicos en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Con buen vínculo con la pareja del gobernador, Ornella Costa, el perfil de la figura importada provendría también producto de los buenos contactos que Torres mantiene con el PRO de Capital Federal.

Tres nombres con poca exposición pública y política pero que están en la carpeta de Ignacio Torres para oxigenar su gabinete en los dos años que le quedan de gestión y de paso, olvidar el mal trago del 26 de octubre.

A propósito de ello quien fuera candidata en primer término Ana Clara Romero tendría un cargo provincial en Comodoro Rivadavia, donde reside. “Es por una cuestión familiar”, dijeron a este medio. Romero era una de las candidatas a incorporarse al equipo de gobierno en un cargo de relevancia.Este martes el mandatario (que se reunió con empresarios pesqueros por la mañana)) recibió el primer destrato de La Libertad Avanza después de los comicios.

Convocó a todos los diputados nacionales, los que están en funciones y los electos para conversar acerca de la posición que tomarán respecto al presupuesto que el gobierno nacional enviará al Congreso Nacional.

El gobernador quiere dejar de lado banderías políticas para que Chubut tenga las obras que necesita. La charla fue por zoom, según pudo saber diario RÍO NEGRO. Participaron todos, con la excepción de los dos legisladores libertarios: quien está en funciones César Treffinger y la recientemente electa y ganadora de los comicios, Maira Frías.