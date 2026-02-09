Ciberseguridad: designaron a la cúpula del organismo que protegerá los datos críticos del Estado

El Gobierno nacional oficializó este lunes las designaciones de las máximas autoridades del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). A través del Decreto 92/2026, se nombró a Ariel Waissbein como Director Ejecutivo y a Ezequiel David Gutesman como Subdirector Ejecutivo.

El organismo, que opera bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, tiene una misión crítica: resguardar los «activos digitales estratégicos del Estado Nacional», proteger las infraestructuras críticas de información y monitorear los sistemas tecnológicos de servicios públicos esenciales.

Ciberseguridad vs. Ciberinteligencia

La puesta en marcha operativa del CNC termina de definir el nuevo esquema de defensa digital del Gobierno, trazando una línea divisoria clara:

El CNC (Jefatura de Gabinete): Actúa como autoridad nacional en ciberseguridad defensiva y protección de datos.



Actúa como autoridad nacional en ciberseguridad defensiva y protección de datos. Agencia Federal de Ciberinteligencia (SIDE): Antes llamada Agencia Federal de Ciberseguridad, se ocupa específicamente de la obtención de inteligencia en el ciberespacio y amenazas externas.

El perfil del nuevo director

La elección de Ariel Waissbein para liderar el organismo responde a un perfil netamente técnico y académico. Doctor en Ciencias Matemáticas por la UBA, Waissbein cuenta con múltiples patentes de criptografía registradas en Estados Unidos.

Su trayectoria está marcada por su paso por Core Security Technologies, una empresa argentina pionera en seguridad ofensiva a nivel global. Allí trabajó en CoreLabs, integrando equipos de investigación en detección de vulnerabilidades y desarrollo de prácticas como el «red teaming» (simulación de ataques), experiencia que la Casa Rosada busca ahora volcar a la defensa de la infraestructura estatal.

Quiénes son Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman

Ariel Waissbein, nombrado Director Ejecutivo, es un reconocido experto argentino en criptografía, ciberseguridad y tecnologías asociadas a sistemas digitales complejos. Cuenta con un doctorado en Ciencias Matemáticas y una trayectoria profesional que combina actividad académica, investigación y trabajo en empresas especializadas en seguridad informática avanzada.

La carrera de Waissbein incluye participación en proyectos internacionales y patentes en materia de protección de sistemas y derechos digitales, lo que lo posiciona como una figura técnica con experiencia en enfrentar vulnerabilidades tecnológicas.

Ezequiel David Gutesman, quien asumirá como Subdirector Ejecutivo, aporta una amplia experiencia en ingeniería de software y liderazgo en proyectos de seguridad informática. Posee la capacidad de gestión tanto en desarrollos tecnológicos como estrategias de defensa de sistemas digitales, lo que complementa la dirección técnica del nuevo organismo estatal.

La designación de estos profesionales al frente del CNC refleja el intento del Estado de fortalecer su respuesta institucional ante amenazas cibernéticas. Sumarán perfiles técnicos con conocimiento del ecosistema digital para encarar desafíos que van desde, la protección de datos hasta la resiliencia de servicios públicos frente a ataques informáticos sofisticados.

Boletín Oficial: las designaciones