Cierre del CAN para Centenario: hubo un pago de la deuda a Neuquén

La jefa de Gabinete de la ciudad, María Pasqualini, confirmó que ayer hubo reunión con el intendente Esteban Cimolai por el ultimátum de cierre del Complejo Ambiental Neuquén (CAN) para los residuos que llegan desde esa ciudad, como consecuencia de una deuda de varios meses. El plazo de regularización se corrió para el viernes, «pero si no pagan, se cierran los portones«, insistió Pasqualini.

A las 15 de hoy el gobernador Rolando Figueroa (Comunidad) inauguraba en Centenario obras de gas de la gestión Cimolai y preveía luego una recorrida por Nueva España, también con anuncios de obra.

Hasta el arribo del gobernador a Centenario, los cestos de basura continuaban llenos. «No hay suspensión del servicio», se dijo desde esa localidad, pero en los sectores donde los camiones de CLIBA recolectan los domiciliarios a primera hora, los camiones recolectores no habían pasado.

Es que la ciudad no tiene dónde llevar sus residuos si no los deposita en el CAN de Neuquén.

En declaraciones a La Primera Mañana de AM550, Cimolai reveló que mensualmente su administración tiene una erogación de 400 millones de pesos mensuales por sus residuos: 136 millones por la concesión a CLIBA (recolección), otros 36 por el pago a Basaa (el depósito en el CAN) y 180 millones por la tasa de introducción de residuos que cobra Neuquén a la producción de «extraña jurisdicción».

«No tenemos nuestro propio centro y disponemos del CAN de Neuquén», dijo Cimolai. En la entrevista, se preguntó por qué se le reclamaba a Centenario si Plottier tendría una deuda similar, pero el tema quedó sin esclarecer.

El martes, el intendente Mariano Gaido negó la morosidad de otras comunas, cuando fue consultado por RÍO NEGRO. «Hubo una comunicación para avanzar sobre la firma del convenio y se hizo un pago de 101 millones de pesos», adelantó Pasqualini a FM La Red Neuquén.

La jefa de Gabinete reveló una reunión que mantuvo con Cimolai y el secretario de Gobierno, Hacienda y Planificación, Juan Hurtado en la que se establecieron pautas como el pago del mes correspondiente y un plan de pago de la deuda. «Se hizo un pago de 101 millones, que no cubre los 640″, insistió Pasqualini.

Aseguró que esta tarde -después de la recorrida con el gobernador Figueroa- se volverán a reunir con Cimolai y adelantó que «el viernes debiera estar firmado el convenio para que no se les corte el servicio. Consultada respecto a si había otras deudas de alguna otra comuna, respondió que el acuerdo involucra «hasta 2 meses» de contemplaciones, pero «no se puede pasar el periodo», aseguró.

Cimolai negó ser un intendente irresponsable, como lo calificó Gaido y sostuvo que «la gente nos juzga sobre cómo conducir nuestros municipios, lo que menos queremos es problemas», sostuvo.

Recordó que al asumir en 2023 debió remontar una deuda de la gestión anterior del intendente Javier Bertoldi con obras y servicios, entre las que destacó las del EPAS y CLIBA, la firma que lleva a cabo la recolección domiciliaria.

Cimolai dijo que Centenario tiene su acopio de residuos de gran volumen y que se logró reducir la deuda que tenían con CLIBA, pero también se decidió invertir en obras como las de gas, que inauguraba el gobernador Figueroa al cierre de esta edición.

«Seguimos teniendo una situación compleja, nos declaramos en emergencia económica y de servicios. Es una localidad que paga, con Neuquén nos estamos reuniendo para afrontar la deuda. No somos irresponsables que dejamos de pagar, avisamos con tiempo que íbamos a tener esta situación compleja«, se defendió el jefe comunal centenariense.