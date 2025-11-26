El Alto Valle abre el debate sobre el futuro de Uber y avanza hacia una normativa conjunta

En Allen se abrió este martes un debate inédito entre concejales del corredor Alto Valle para analizar de manera conjunta cómo enfrentar el avance de las aplicaciones de transporte de pasajeros. La convocatoria reunió en el edificio legislativo a seis concejales de Allen junto a cinco ediles de Roca y contó además con la participación virtual de la presidenta del cuerpo legislativo de Cinco Saltos, ampliando por primera vez la discusión a tres ciudades de la región.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente del Concejo Deliberante de Allen e impulsor de la convocatoria, Fabián Figueroa, afirmó que la iniciativa apunta a coordinar políticas comunes frente a un fenómeno que ya atraviesa a todas las localidades y que exige respuestas.

La mesa reunió a representantes de distintos bloques políticos, quienes coincidieron en la necesidad de discutir un marco común para abordar un fenómeno que, según describieron, “se expandió más rápido que la capacidad de los municipios para regularlo”.

Uno de los ejes centrales fue la diferencia de cargas y requisitos entre los taxis habilitados y los vehículos que operan mediante apps. Los concejales remarcaron que el sistema actual genera “una enorme desigualdad en las reglas de juego”.

En relación a este panorama, el concejal de Allen, Guillermo Pennesi (JSRN) afirmó que al taxista “se le solicita muchos requerimientos como seguros, habilitaciones, inspecciones y vehículos dentro de un rango de antigüedad”, mientras que quienes trabajan con aplicaciones “no están regulados bajo la ley de transporte”.

Por su parte, la concejal de Roca, Natali Giordanella (Pasión por Roca) afirmó que «ante el avance de las aplicaciones de transporte en un contexto nacional marcado por la crisis y la liberalización del mercado, los concejales locales reconocemos la necesidad de repensar la situación y buscar alternativas que permitan proteger a las familias que viven del taxi, pero también aggiornarnos al avance de las tecnologías».

Los concejales coincidieron en que una regulación municipio por municipio generaría normas inconexas y aplicabilidad limitada. Frente a ese escenario, reafirmaron la necesidad de un enfoque regional que incluya a todas localidades del Alto Valle. «Si en Allen dictamos una ordenanza y al cruzar a Roca rige otra, no sirve», afirmó el concejal de Allen, Gustavo Addamo (JSRN)

«Es un tema de debate extenso, no es nada sencillo porque estamos viendo que enfrente hay un monstruo que nosotros no tenemos información de cómo llevarla a la cara. Tendríamos que ver de qué manera interiorizamos estos temas como para ver si las aplicaciones pueden ser de alguna u otra manera registrada localmente o regionalmente», sostuvo el concejal de Roca, Juan Mercado (Pasión por Roca).

Los concejales acordaron volver a reunirse próximamente con representantes de otras localidades y coincidieron en la importancia de ampliar el debate a temas como la Ruta 22, el tren de pasajeros y la gestión de los basurales, entre otros. Además, resolvieron elaborar un documento conjunto en el que cada municipio detalle su situación y presente propuestas para ser analizadas en el próximo encuentro.

El caso de Roca: más de 600 familias dependen del taxi

Los concejales de Roca plantearon la magnitud local del problema y explicaron que la ciudad cuenta con más de 600 licencias de taxis activas. “Tenemos más de 600 familias que dependen netamente del taxi”, se señaló durante el encuentro, y se mencionó que la regulación del transporte “no es solamente un tema de movilidad, sino de trabajo y de subsistencia para cientos de hogares”.

Según expresaron, durante el año mantuvieron reuniones periódicas con la asociación de taxistas y analizaron los modelos de regulación aplicados en otras ciudades del país.

«Claramente algo tenemos que hacer porque las plataformas siguen avanzando y no es que uno no regula y no pasa nada. Todo es lo contrario», afirmó la concejal Giordanella, además agregó que «también entendemos que la gente está cuidando su bolsillo para poder llegar a fin de mes y estas plataformas ofrecen casi el 50% menos de lo que hoy te cobra el taxi».

Frente a esta situación, los concejales de Roca expresaron su intención de avanzar hacia una “regulación responsable” de las plataformas de transporte, que contemple tanto las necesidades de los taxistas como las de los usuarios.

Al mismo tiempo, la concejal Belén Bavastri (JSRN) explicó que por ahora en Roca llevarán adelante una medida de alivio para el sector de taxistas: la tasa de inspección dejará de cobrarse de manera mensual y pasará a aplicarse solo una o dos veces al año, mientras que se reforzarán los controles sobre las plataformas digitales.

Infracciones por el uso de las plataformas de transporte no habilitadas en Allen

Los concejales de Allen explicaron que hoy los vehículos no habilitados constituyen una infracción y que la Dirección de Tránsito debe actuar en esos casos. Sin embargo, reconocieron que la proliferación de apps hace cada vez más difícil sostener controles efectivos. “Nadie prohíbe nada porque es una realidad instalada, pero sí necesitamos reglas más claras”, expresó Addamo.

En Allen actualmente rige una ordenanza que establece que todo servicio de transporte automotor de pasajeros que no esté regulado por las normativas vigentes y carezca de habilitación municipal será considerado ilegal. La misma tiene un periodo de prueba que se encuentra próximo a vencimiento.