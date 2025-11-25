Cipolletti demolió otro aguantadero en barrio Don Bosco: «la delincuencia no es bienvenida»

El operativo se llevó adelante este martes junto a la Policía de Río Negro. Foto: municipio de Cipolletti.

Otro operativo de demolición dejó una postal potente en Cipolletti, específicamente en Manuel Estrada al 1400, casi esquina Venezuela. El municipio, con apoyo de la Policía de Río Negro, avanzó con la demolición de una estructura utilizada como aguantadero en el frente de una vivienda.

La intervención, según indicó el municipio, apuntó a desactivar un foco delictivo que preocupaba desde hace tiempo a los vecinos del barrio Don Bosco.

Además, informaron que fueron los propios dueños del inmueble quienes solicitaron la actuación municipal, debido a que el lugar había sido tomado para «esconder elementos robados, vender drogas, entre otros hechos delictivos».

Foto: municipio de Cipolletti.

El intendente Rodrigo Buteler recorrió el operativo y señaló que se trataba de un espacio «particularmente conflictivo», donde incluso se habían alquilado habitaciones pese a la clausura dispuesta con anterioridad. También recordó que la policía había realizado allanamientos en varias oportunidades sin lograr erradicar del todo la actividad ilegal.

Una política «clara y firme» contra los aguantaderos en Cipolletti

Con el aval de los propietarios, que residen en la parte posterior del terreno, el municipio procedió a derribar la construcción ubicada hacia la calle. “Era un lugar tomado por personas con problemas de adicciones y foco de permanente intranquilidad. Hoy devolvemos calma a Manuel Estrada y a todo el barrio Don Bosco”, afirmó el jefe comunal, quien remarcó que Cipolletti mantiene una política “clara y firme” contra los espacios que favorecen la delincuencia.

Foto: municipio de Cipolletti.

La demolición se realizó con la participación de equipos municipales de Servicios Públicos, Protección Civil y la Secretaría de Fiscalización, además del acompañamiento operativo de la Policía de Río Negro. La empresa Edersa también intervino para garantizar el corte seguro del suministro eléctrico y evitar riesgos durante el retiro de escombros.

Desde el municipio recordaron que las tareas de limpieza y remoción de estructuras vinculadas a aguantaderos se ejecutan a costo de los propietarios, tal como lo establece la normativa vigente. Además, subrayaron la importancia de la denuncia temprana para permitir actuaciones rápidas y coordinadas.

Las autoridades reforzaron que los vecinos pueden realizar avisos anónimos ante la Fiscalía, llamar al 109 o al 147, o acercarse directamente a la Municipalidad. Para denuncias relacionadas con venta de drogas continúa habilitada la línea 0800-333-4124 y el canal web provincial. Los operativos, aseguraron, seguirán en marcha como parte del plan de ordenamiento urbano y prevención del delito.