Buteler confirmó el comienzo de la obra de un supermercado en el Distrito Vecinal Noreste de Cipolletti

El comercio se emplazará en un terreno municipal de 4.572, 72 metros cuadrados. Foto: Municipio de Cipolletti.

El intendente Rodrigo Buteler anunció que avanza a paso firme la radicación de un supermercado en el Distrito Vecinal Noreste. La empresa que proyecta instalar el local comercial finalizará esta semana los planos del proyecto, que luego serán presentados ante la Municipalidad de Cipolletti.

Según informaron desde la Comisión Administradora, la construcción está confirmada y en los próximos meses se prevé colocar el cartel de inicio de obra.

La futura sucursal se emplazará en un terreno municipal de 4.572, 72 metros cuadrados, ubicado en la intersección de calles Amancay y La Plata Este. El proyecto contempla la construcción de un establecimiento con estacionamiento propio.

Enrque Oehrens, referente de la Comisión Administradora, afirmó que «está totalmente confirmada la construcción de la sucursal del Distrito Vecinal» y señaló que los planos serán presentados ante el Municipio una vez finalizados.

El proyecto había avanzado en octubre de 2025, cuando el Municipio firmó el boleto de compra-venta del terreno con la empresa, luego de que el Concejo Deliberante aprobara la venta del inmueble municipal para la construcción del supermercado.

Desde el Municipio señalaron que la instalación se suma al proceso de expansión urbana de la ciudad. En el sector también se encuentran en marcha o proyectadas distintas obras, entre ellas la construcción de un nuevo Centro de Educación Técnica, la ejecución de cordón cuneta sobre calle El Chañar y el desarrollo de 75 lotes destinados a empleados municipales.

El jefe comunal destacó que el crecimiento del sector requiere el acompañamiento de obras de infraestructura y la incorporación de nuevos servicios para los vecinos.