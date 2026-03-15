Clausuran empresa en el Parque Industrial de Cipolletti por denuncias de contaminación

La Municipalidad de Cipolletti dispuso la clausura preventiva de una empresa ubicada en el sector industrial tras una serie de presentaciones formales realizadas por familias del Distrito Vecinal Noreste.

La medida involucra a la firma GENA Servicios Industriales, que desarrolla tareas sobre calle El Rauli, entre Saturnino Franco y Domingo Savio, en un área próxima a zonas residenciales en expansión.

Clausura preventiva en Cipolletti y requisitos para la empresa

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Rodrigo Buteler explicó que el municipio intervino tras advertir la realización de tareas industriales sin las condiciones necesarias de resguardo ambiental.

“Se los clausuró preventivamente para que no continúen con esas tareas hasta tanto presenten la documentación correspondiente y adecuen sus instalaciones”, sostuvo el jefe comunal.

Según indicó, la empresa deberá avanzar en medidas concretas para poder retomar la actividad, entre ellas la construcción de un espacio cerrado destinado a contener el material utilizado en los procesos.

“Tienen que dejar de trabajar de esa manera y presentar un plan que indique en qué plazo van a terminar el galpón para poder realizar las tareas en condiciones”, agregó.

Buteler remarcó que la situación también refleja el crecimiento de la ciudad y la necesidad de compatibilizar usos del suelo. “Hoy hay sectores donde las industrias conviven directamente con barrios, y eso obliga a tomar decisiones para garantizar la convivencia”, afirmó.

La clausura se mantendrá hasta que el municipio evalúe las presentaciones de la firma y verifique que se cumplan los requisitos exigidos para minimizar posibles impactos sobre el entorno.