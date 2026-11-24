Cómo hacer una sabrosa tarta de atún con masa de papa
Una elaboración que salva cualquier comida y si no querés agregarle harinas, esta es la receta que buscabas. La sugerencia es de @chantalabad.
Cómo hacer una sabrosa tarta de atún con masa de papa
Una elaboración que salva cualquier comida y si no querés agregarle harinas, esta es la receta que buscabas. La sugerencia es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
PARA LA BASE:: --
papas: 6
aceite de oliva o neutro: c/n
sal y pimienta: a gusto
PARA EL RELLENO:: --
morrón rojo o verde: 1
cebolla: 1
atún, jurel o caballa: 2 latas
tomate: 1
aceitunas verdes: 100 gr
huevos: 4
sal y perejil picado: a gusto
Preparación
Para la base, hervir las papas con piel. Una vez que estén tiernas, aceitar un molde de torta, en lo posible desmontable. Aplastar las papas hervidas con la mano o con ayuda de un vaso siguiendo la forma del molde. Pintar con aceite, agregar sal y pimienta y llevar a horno a 180° hasta tener el relleno listo.
Para el relleno, hacer un sofrito de un morrón y una cebolla cortaditos. Mezclarlo con una lata de atún y una de jurel (o 2 de atún), el tomate cubeteado, las aceitunas verdes, sal y los huevos batidos. Mezclar todo.
Ahora para el armado, sacar la masa de papa del horno, rellenar, espolvorear con perejil picado y volver al horno hasta que la papa quede doradita. Cortar y servir.
Comentarios