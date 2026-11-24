Lista de Ingredientes PARA LA BASE:: -- papas: 6 aceite de oliva o neutro: c/n sal y pimienta: a gusto PARA EL RELLENO:: -- morrón rojo o verde: 1 cebolla: 1 atún, jurel o caballa: 2 latas tomate: 1 aceitunas verdes: 100 gr huevos: 4 sal y perejil picado: a gusto

Preparación

Para la base, hervir las papas con piel. Una vez que estén tiernas, aceitar un molde de torta, en lo posible desmontable. Aplastar las papas hervidas con la mano o con ayuda de un vaso siguiendo la forma del molde. Pintar con aceite, agregar sal y pimienta y llevar a horno a 180° hasta tener el relleno listo.

Para el relleno, hacer un sofrito de un morrón y una cebolla cortaditos. Mezclarlo con una lata de atún y una de jurel (o 2 de atún), el tomate cubeteado, las aceitunas verdes, sal y los huevos batidos. Mezclar todo.

Ahora para el armado, sacar la masa de papa del horno, rellenar, espolvorear con perejil picado y volver al horno hasta que la papa quede doradita. Cortar y servir.