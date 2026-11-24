Guido Kaczka atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su mamá, Susana, ocurrida el sábado 21 de noviembre. En su regreso a la radio, el conductor abrió su corazón y sorprendió al revelar cómo pensar en Lionel Messi lo ayudó a encontrar consuelo en medio del duelo.

Según informó PrimiciasYa, el animador compartió su experiencia al aire de No está todo dicho, el ciclo que conduce por La 100, donde también explicó los motivos de sus reiteradas ausencias laborales durante las últimas semanas.

Kaczka había reducido sus compromisos profesionales para acompañar a su mamá, quien permanecía internada en el Hospital Italiano debido a una enfermedad.

Cómo Lionel Messi ayudó a Guido Kaczka en medio del dolor

Durante su relato, el conductor recordó las últimas horas junto a su madre y la sensación de impotencia que experimentó al comprender que no podía modificar el desenlace.

En ese contexto, sorprendió al mencionar a Lionel Messi y la pérdida de su padre, Jorge, como una referencia que le permitió mirar su propia situación desde otra perspectiva.

Kaczka reflexionó sobre cómo ni siquiera una persona que alcanzó semejante reconocimiento internacional y dispone de numerosos recursos puede evitar la muerte de un ser querido.

Pensar en la experiencia del capitán de la Selección argentina le permitió comprender que existen situaciones que escapan a cualquier posibilidad de control y que forman parte de la vida.

Guido Kaczka y su conmovedora despedida a su mamá

Con la voz quebrada, el conductor también recordó las enseñanzas que recibió de Susana y habló sobre la contradicción que implica desear que un ser querido permanezca con vida y, al mismo tiempo, que deje de sufrir.

Durante la emisión radial, compartió fragmentos de un texto que encontró en su celular y que lo acompañó durante aquellos momentos difíciles.

La lectura estuvo centrada en el amor, la aceptación, la fortaleza personal y la necesidad de aprender a seguir adelante después de una pérdida.

El relato de Guido Kaczka que emocionó a Ximena Capristo y Majo Martino

Las palabras del conductor tuvieron una fuerte repercusión en los medios de comunicación.

En Sálvese quien pueda, por América TV, Ximena Capristo y Majo Martino no pudieron contener las lágrimas al escuchar el testimonio de Kaczka.

Capristo recordó su propia experiencia tras la muerte de su madre, mientras que Martino destacó la dificultad de despedirse de una persona amada y aceptar aquello que no se puede cambiar.

Por su parte, Pía Shaw resaltó la sensibilidad del conductor para transmitir una experiencia tan íntima y dolorosa.

En medio del duelo, Guido decidió retomar sus actividades profesionales y agradecer el acompañamiento de sus compañeros y oyentes, sin dejar de recordar el profundo legado que le dejó su mamá.