Alejandra Maglietti sorprendió al revelar una desagradable experiencia que vivió con Eugenia “la China” Suárez durante una salida nocturna. La panelista cuestionó la actitud de la actriz y recordó el episodio que le dejó una mala impresión.

Según informó PrimiciasYa, la periodista y abogada contó los detalles en Storytime, el ciclo de streaming de Bondi, donde aseguró que aquella fue la única oportunidad en la que coincidió personalmente con la actual pareja de Mauro Icardi.

El episodio ocurrió cuando la actriz todavía mantenía una relación sentimental con Rusherking.

Alejandra Maglietti reveló el incómodo encuentro con la China Suárez

La panelista explicó que estaba disfrutando de una salida junto a sus compañeros de Bendita, entre quienes se encontraban Horacio Pagani y Edith Hermida.

Al advertir la presencia de la actriz en el mismo bar, el grupo improvisó una broma que consistía en acercarse para que el periodista deportivo la saludara.

Sin embargo, Maglietti decidió mantenerse a cierta distancia porque intuía que la ocurrencia podía terminar en un momento incómodo.

Según su relato, la China Suárez habría ignorado por completo al grupo, una reacción que generó malestar entre los presentes.

La periodista calificó la actitud de la actriz como soberbia y aseguró que aquella experiencia le resultó especialmente desagradable.

La aclaración de Alejandra Maglietti tras cuestionar a la China Suárez

Pese a la negativa impresión que conservó de aquel encuentro, Maglietti aclaró que lo sucedido no condiciona sus opiniones profesionales sobre Eugenia Suárez.

La panelista sostuvo que, cuando considera que la actriz tiene razón en alguna controversia mediática, no duda en defenderla, independientemente de aquella experiencia personal.

Sus declaraciones volvieron a colocar a la China Suárez en el centro de la escena mediática. Por el momento, no trascendió una respuesta de la actriz al relato de Maglietti.