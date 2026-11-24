La polémica que protagonizó Robertito Funes Ugarte durante una cobertura televisiva en una feria gastronómica continúa generando repercusiones. En las últimas horas, Marcela Feudale se sumó a las figuras del espectáculo que cuestionaron el comportamiento del periodista.

Según informó PrimiciasYa, la locutora fue consultada por un móvil de LAM (América TV) y expresó su desacuerdo con la reacción que tuvo el conductor frente a un trabajador que atendía uno de los puestos de comida.

Además, deslizó que Funes Ugarte viene atravesando desde hace tiempo un presente profesional complicado, una apreciación que generó repercusión.

Marcela Feudale cuestionó la actitud de Robertito Funes Ugarte

Desde su experiencia en los medios de comunicación, Feudale consideró que los periodistas deben estar preparados para enfrentar situaciones incómodas durante las transmisiones en vivo.

La locutora aclaró que mantiene una buena relación con Robertito, pero remarcó que su comportamiento no había sido apropiado.

En ese sentido, explicó que durante las coberturas periodísticas es habitual encontrarse con personas que no desean participar de una entrevista y que el profesional debe tener la capacidad de manejar esas situaciones sin generar un enfrentamiento.

Funes Ugarte escuchó las declaraciones de Feudale durante la emisión del programa conducido por Ángel de Brito.

Robertito Funes Ugarte y el escándalo que desató una ola de críticas

Todo comenzó el domingo, cuando el periodista realizaba una cobertura para LN+ en la Fugazzeta Fest, en Palermo.

Al acercarse a un puesto gastronómico, uno de los trabajadores le pidió que esperara unos instantes. La respuesta provocó el enojo del cronista, quien cuestionó públicamente al empleado y desalentó a los espectadores a comprar en el emprendimiento.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron el rechazo de numerosas figuras de los medios, entre ellas Jorge Rial y Nati Jota.

El pedido de disculpas de Robertito Funes Ugarte

Tras la repercusión del episodio, el periodista ofreció su versión de los acontecimientos y aseguró que su reacción había sido sacada de contexto.

Posteriormente, durante una transmisión de LN+, le pidió disculpas públicamente al trabajador y reconoció que el joven podía haber estado bajo presión mientras cumplía con sus responsabilidades.

Incluso lo invitó a encontrarse personalmente para dejar atrás el enfrentamiento.

En cuanto a su futuro laboral, Funes Ugarte aseguró que continuará trabajando en La Nación+ durante 2027 y que seguirá al frente de su programa, pese a las especulaciones que surgieron tras el escándalo.