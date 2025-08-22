La expresidenta Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad
“Más escandaloso y vergonzoso no se consigue", lanzó la expresidenta desde la prisión domiciliaria a través de su cuenta de X.
En medio del escándalo que sacudió al Gobierno por las sospechas de coimas que derivaron en el despido del titular de la Agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y la intervención de la institución, la expresidenta Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei: “Más escandaloso y vergonzoso no se consigue”.
Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta posteó un extenso descargo en su cuenta oficial de X tras la difusión de los audios sospechosos en los que se habla de coimas.
“¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?… ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”, escribió la expredienta.
Y siguió: “Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”.
Los audios fueron difundidos por cuentas en X y en ellos se mencionan presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Andis. Se menciona una firma proveedora del Estado, en los que quedaron envueltos la hermana del presidente Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
“Más escandaloso y vergonzoso no se consigue»
“Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué no sabías? ¿Qué no te enteraste? ¿Qué “quién es ese Spagnuolo”? ¿Qué no la conocés a tu hermana? Daaale…”, continuó.
Por el escándalo, y a la medianoche del miércoles, el Gobierno primero removió del cargo al titular de la Andis, Diego Spagnuolo. Y ayer designó al médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, como interventor.
