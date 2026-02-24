Cómo se concretó el primer acuerdo entre Patricia Bullrich y el peronismo no K en el Senado

El primer acuerdo entre La Libertad Avanza y los peronistas afines al Gobierno que conformaron un nuevo bloque se concretó tan solo 24 horas después de la ruptura en el PJ. En la sesión preparatoria de elección de autoridades del Senado, la jujeña Carolina Moisés, alineada al gobernador salteño Gustavo Sáenz, fue nombrada vicepresidenta de la Cámara alta, en un acuerdo que detonó el enojo de Unión por la Patria.

La propuesta de Moisés recibió 45 votos a favor (del oficialismo, la UCR, el PRO y bloques provinciales aliados), 24 en contra (de Unión por la Patria) y una abstención, del catamarqueño Guillermo Andrada, quien comparte el nuevo bloque con la jujeña pero no acompañó porque proponía para el cargo a la exgobernadora de su provincia Lucía Corpacci.

“Esto es una forma de afianzar la mayoría de 47 que nos dará gobernabilidad”, destacó ante la consulta de este medio Bullrich, en referencia al nuevo “polo violeta” que conforman La Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, los bloques provinciales aliados, y ahora también los peronistas díscolos Moisés, Andrada y Sandra Mendoza (Tucumán).

Los tres senadores se escindieron este lunes del interbloque Popular y conformaron el bloque Convicción Federal, de perfil dialoguista con el gobierno de Javier Milei. En el oficialismo reconocen que el apoyo de estos legisladores no será “lineal” (de hecho, rechazaron y rechazarán la reforma laboral) pero saben que cuentan con ellos para otros proyectos (como la Ley de Glaciares) y sobre todo para el quórum.

Bullrich blanqueó la propuesta de Moisés en una reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión, en presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La jujeña estaba presente, al igual que José Mayans, quien se ocultó su malestar. Luego lo trasladó al recinto. “Esto nace torcido”, lamentó el presidente del interbloque Popular, que quedó reducido a 25 integrantes.

Con resignación y sin número para imponerse, Mayans denunció que “el lema (de La Libertad Avanza) es ‘tengo número y hago lo que quiero, no respeto el reglamento, no respeto la representación de los senadores’”.

“Esto es una falta de respecto a un sector importante de la política argentina”, advirtió Mayans, aunque aclaró que no objeta “los nombres” sino la maniobra de Bullrich para completar con una senadora afín un cargo que, hasta el momento, ocupaba Unión por la Patria de la mano de una senadora que terminó mandato, la neuquina Silvia Sapag.

La elección de Moisés fue el dato político de una sesión que suele ser un trámite. Tanto la jujeña (presidenta del nuevo bloque) como Mendoza y Andrada marcaron la diferencia desde un primer momento, cuando aportaron al quórum mientras sus exsocios de Unión por la Patria demoraban el ingreso al recinto hasta que el oficialismo consiguiera el número.

Moisés, Andrada y Mendoza, que responden respectivamente a los gobernadores Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, abandonaron este lunes el interbloque Popular, que conduce Mayans, por su enfrentamiento con la conducción nacional partidaria, a manos de Cristina Kirchner, y el manejo intransigente de la bancada en el Senado.

El portazo de los tres legisladores dejó a la bancada de Mayans con 25 miembros, su representación más baja desde 1983 en el Senado. En consecuencia, el polo integrado por el oficialismo y aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales quedó con 47 representantes, es decir, a tan solo uno de los dos tercios que se necesitan en ciertas votaciones, como la de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Quiénes fueron designados en la ANG

En la elección de autoridades restantes del Senado no hubo sorpresas: en la presidencia provisional fue ratificado, pese a los rumores de un desplazamiento, el libertario puntano Bartolomé Abdala; y en las vicepresidentas primera y segunda fueron ratificadas, respectivamente, Carolina Losada (UCR) y la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal).

Por otra parte, tras un acuerdo de último momento, el Senado nombró a los tres integrantes de la Auditoría General de la Nación que estaban vacantes. La decisión de completar los casilleros vacíos en la AGN se tomó este lunes en la “mesa política” del Gobierno, que se reunió en Casa Rosada.

Por La Libertad Avanza fue nombrado Mariano Piazza, un abogado ligado a la familia Menem. El peronismo designó a Javier Fernández, un histórico auditor. Y el lugar restante quedó para la UCR, de la mano del exsenador formoseño Luis Naidenoff. Los tres juraron este mismo martes, en un acto que fue presenciado desde los palcos por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, y la auditora Pamela Calletii, que responde a Sáenz al igual que Moisés.

La sesión no solo marcó el debut del nuevo bloque peronista Convicción Federal, sino que además mostró en escena a La Libertad Avanza con 21 integrantes puros tras la incorporación de Juez, quien hasta hace unos días mantenía una alianza con el oficialismo en el marco de un interbloque.

Cambio de orden

En Labor Parlamentaria no solo se barajaron las autoridades del Senado, sino que además se modificaron los temarios de las sesiones previstas para esta semana, las últimas del período extraordinario antes la apertura de sesiones ordinarias que encabezará Javier Milei el domingo.

Según lo acordado, el jueves se tratará la Ley de Glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea, mientras que el viernes será el turno de la reforma laboral y de la Ley Penal Juvenil.