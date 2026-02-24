Sin presencia de la oposición, el Senado definió cómo queda la conformación del cuerpo legislativo

La sesión ratificó la línea sucesoria que acompaña a la gestión de Javier Milei. El puntano Bartolomé Abdala fue reelecto como presidente Provisional del Senado, asegurando la continuidad oficialista. En la misma línea, la radical Carolina Losada y la cordobesa Alejandra Vigo mantuvieron la Vicepresidencia Primera y Segunda, respectivamente.

Sin embargo, el quiebre se produjo en la Vicepresidencia del cuerpo.

Por propuesta de Patricia Bullrich, la jujeña Carolina Moisés fue electa para el cargo. Moisés es una de las legisladoras que apenas 24 horas antes había abandonado la bancada kirchnerista, un movimiento que desató el malestar inmediato en el PJ, que vio cómo el oficialismo ignoraba su reclamo de proporcionalidad para ungir a una opositora dialoguista.

El quiebre del peronismo: nace Convicción Federal

La salida de Moisés, junto a Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), formalizó la creación del bloque Convicción Federal. Este desprendimiento responde a la estrategia de los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, quienes buscan una vía de negociación directa con la Casa Rosada, distanciándose de la conducción de Cristina Kirchner.

Este nuevo mapa político le quita poder de bloqueo al interbloque Popular. Durante la votación, Mayans calificó la jugada como «amparada por la soberbia», pero el oficialismo logró imponer su número gracias al acompañamiento de los sectores que ahora orbitan fuera de la disciplina del PJ tradicional.

La reconfiguración del Senado ocurre en la antesala de debates fundamentales. Con un clima político más favorable tras la ruptura opositora, el Gobierno se prepara para avanzar con la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Además, se designaron los representantes para la AGN y se ratificaron los días de sesión (miércoles y jueves a las 14), consolidando un esquema donde el oficialismo gana oxígeno y debilita la resistencia legislativa.