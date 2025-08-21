Tanya Bertoldi explicó por qué no votó el aumento de las jubilaciones en Diputados: los motivos de su ausencia

La Cámara de Diputados de la Nación no logró ayer insistir con el proyecto de ley que aumentaba las jubilaciones y el bono tras el veto del presidente Javier Milei y los reflectores apuntaron directamente a los legisladores que se abstuvieron o faltaron a la sesión. En este último grupo estuvo la diputada de Neuquén, Tanya Bertoldi, quien este jueves explicó los motivos de su ausencia en el recinto.

La diputada integra el bloque de Unión por la Patria, pero es una de las referentes del peronismo que se alió al gobierno de Rolando Figueroa. Junto con su función legislativa, cumple un rol como secretaria de Obras Públicas y presidenta de la Upefe.

Ayer había estado presente en la sesión de la Cámara e incluso votó la insistencia sobre la ley de Discapacidad, proyecto que sí reunió los votos para rechazar el veto presidencial.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Bertoldi explicó que ayer se descompensó y que eso le impidió continuar participando de la sesión. Según consta en el registro de votaciones del Congreso, la ley de Emergencia en Discapacidad se votó a las 15:58. Para la siguiente votación, que fue a las 16:33 para habilitar el tratamiento del veto a las jubilaciones, la diputada ya figuraba ausente.

Bertoldi aclaró que faltaron seis votos para ratificar la ley que aumentaba las jubilaciones, por lo que «aunque hubiese estado, lamentablemente no la ganábamos».

La iniciativa legislativa que ya había sido respaldada por el Congreso consistía en una suba del 7,2% de los haberes jubilatorios y un aumento del bono, que pasaría de 70.000 a 110.000 pesos.

Jubilaciones: cómo votaron los diputados de Neuquén

Los diputados neuquinos repartieron votos con respecto al veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones. Para mantener el proyecto original, votaron a favor Osvaldo Llancafilo (MPN) y Pablo Todero (UP).

En contra votaron Pablo Cervi (Liga del Interior) y Nadia Márquez (LLA). Como se mencionó, Tanya Bertoldi (UP) estuvo ausente aunque dijo que habría votado a favor en caso de haber seguido en la sesión, como lo hizo con Discapacidad.

Los positivos fueron en total 160, los negativos 83, las abstenciones 6 y las ausencias fueron 8.