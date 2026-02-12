Cómo votaron los diputados de Río Negro y Neuquén la baja de la edad de imputabilidad

Cómo votaron los diputados de Río Negro y Neuquén la ley penal juvenil.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión que se extendió por más de ocho horas. La iniciativa fue aprobada con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.

El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, representa un nuevo avance legislativo para el oficialismo en el Congreso.

Cómo votaron los diputados de Neuquén

En representación de Neuquén, votaron a favor:

Karina Maureira (La Neuquinidad)

(La Neuquinidad) Soledad Mondaca (LLA)

(LLA) Gabriela Luciana Muñoz (LLA)

(LLA) Gastón Riesco (LLA)

El único voto en contra fue el de Pablo Todero (Unión por la Patria).

Cómo votaron los diputados de Río Negro

Por Río Negro, votaron en contra:

Marcelo Mango (UxP)

(UxP) Adriana Cristina Serquis (UxP)

En tanto, votaron a favor:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas)

(Provincias Unidas) Aníbal Tortoriello (LLA)

(LLA) Lorena Villaverde (LLA)

De qué se trata la Ley Penal Juvenil

En principio, el gobierno de Javier Milei había enviado un proyecto que dictaminaba bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, pero el mismo perdió estado parlamentario tras la renovación de la cámara.

Luego de consensuar con los aliados, se determinó que la nueva edad de imputabilidad sería los 14 años, mientras que la pena máxima para un adolescente que infrinja la ley será de 15 años.

Asimismo, luego del pedido de las provincias para poder cumplir con la ley, ahora el Ejecutivo incluyó las partidas presupuestarias que serán de un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.

Por una parte, el proyecto estipula una serie de medidas complementarias como programas educativos, laborales y recreativos para quienes comentan delitos con hasta tres años de prisión.

Con respecto a las penas privativas de la libertad, las mismas podrán ser domiciliarias, en institutos abiertos ó especializados, y en establecimientos penitenciarios, pero apartado de los adultos.

Asimismo, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro para los jóvenes que hayan cumplido los dos tercios de la condena.

Por último, se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta seis años y también la suspensión del proceso a prueba en condenas menos a los tres años de prisión, siempre y cuando haya una reparación del daño y otras medidas complementarias.

El proyecto será rápidamente llevado al Senado, que intentará debatirlo y sancionarlo antes de que arranque el periodo de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo.