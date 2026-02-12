La baja en la edad de imputabilidad se encamina en el Congreso: Diputados aprobó la Ley Penal Juvenil

El gobierno de Javier Milei sigue cosechando victorias en el Congreso. Luego de aprobar la reforma laboral en el Senado, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

La votación, tras más de ocho horas de debate en el recinto, fue de 149 votos a favor contra 100 en contra y ninguna abstención.

La media sanción se consiguió con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y diputados de Unidos y bloques provinciales.

El tema fue introducido a fines de enero por el Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias, en medio de la conmoción por el macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.

De qué se trata la Ley Penal Juvenil

En principio, el gobierno de Javier Milei había enviado un proyecto que dictaminaba bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, pero el mismo perdió estado parlamentario tras la renovación de la cámara.

Luego de consensuar con los aliados, se determinó que la nueva edad de imputabilidad sería los 14 años, mientras que la pena máxima para un adolescente que infrinja la ley será de 15 años.

Asimismo, luego del pedido de las provincias para poder cumplir con la ley, ahora el Ejecutivo incluyó las partidas presupuestarias que serán de un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.

Por una parte, el proyecto estipula una serie de medidas complementarias como programas educativos, laborales y recreativos para quienes comentan delitos con hasta tres años de prisión.

Con respecto a las penas privativas de la libertad, las mismas podrán ser domiciliarias, en institutos abiertos ó especializados, y en establecimientos penitenciarios, pero apartado de los adultos.

Asimismo, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro para los jóvenes que hayan cumplido los dos tercios de la condena.

Por último, se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta seis años y también la suspensión del proceso a prueba en condenas menos a los tres años de prisión, siempre y cuando haya una reparación del daño y otras medidas complementarias.

El proyecto será rápidamente llevado al Senado, que intentará debatirlo y sancionarlo antes de que arranque el periodo de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo.