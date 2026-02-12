El Senado aprobó la reforma laboral: un triunfo clave para el oficialismo que ahora se define en Diputados

En una sesión maratónica de más de quince horas, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo una victoria política fundamental. Con el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales, el oficialismo consiguió la media sanción de la reforma laboral, uno de los pilares del programa de Javier Milei.

El resultado de 42 votos a favor y 30 en contra reflejó la efectividad de las negociaciones con los gobernadores. Ahora, el Gobierno acelera para convertir el proyecto en ley en la Cámara de Diputados antes del 27 de febrero.

El mapa de los votos para la reforma laboral: una coalición federal

Para alcanzar la mayoría, el oficialismo (20 senadores) sumó el apoyo estratégico de:

UCR: 10 legisladores.

10 legisladores. PRO: 3 senadores.

3 senadores. Bloques provinciales: Representantes de Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut y la Neuquinidad.

Este acompañamiento fue el correlato del aval de los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones). El rechazo se concentró en el interbloque peronista y dos senadores santacruceños.

La relevancia del hito fue escoltada en el recinto por Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Martín Menem.

Ejes de la reforma y acuerdos de último momento

El texto aprobado busca reducir la informalidad y los costos de contratación mediante cuatro pilares:

Incentivos a la formalidad: Reducción impositiva para nuevos puestos. Indemnizaciones: Topes en montos resarcitorios. Flexibilidad: «Banco de horas» y convenios por empresa. Huelga: Límites estrictos en servicios esenciales.

Los cambios en la votación en particular: