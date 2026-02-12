El Senado aprobó la reforma laboral: un triunfo clave para el oficialismo que ahora se define en Diputados
Tras una sesión de 15 horas, La Libertad Avanza garantizó el apoyo de la UCR y el PRO tras aceptar cambios en el esquema de pagos de sueldos y aportes gremiales. El Gobierno busca sancionar la ley antes del 27 de febrero para implementar el 'banco de horas' y nuevos incentivos a la formalidad.
En una sesión maratónica de más de quince horas, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo una victoria política fundamental. Con el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales, el oficialismo consiguió la media sanción de la reforma laboral, uno de los pilares del programa de Javier Milei.
El resultado de 42 votos a favor y 30 en contra reflejó la efectividad de las negociaciones con los gobernadores. Ahora, el Gobierno acelera para convertir el proyecto en ley en la Cámara de Diputados antes del 27 de febrero.
El mapa de los votos para la reforma laboral: una coalición federal
Para alcanzar la mayoría, el oficialismo (20 senadores) sumó el apoyo estratégico de:
- UCR: 10 legisladores.
- PRO: 3 senadores.
- Bloques provinciales: Representantes de Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut y la Neuquinidad.
Este acompañamiento fue el correlato del aval de los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones). El rechazo se concentró en el interbloque peronista y dos senadores santacruceños.
La relevancia del hito fue escoltada en el recinto por Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Martín Menem.
Ejes de la reforma y acuerdos de último momento
El texto aprobado busca reducir la informalidad y los costos de contratación mediante cuatro pilares:
- Incentivos a la formalidad: Reducción impositiva para nuevos puestos.
- Indemnizaciones: Topes en montos resarcitorios.
- Flexibilidad: «Banco de horas» y convenios por empresa.
- Huelga: Límites estrictos en servicios esenciales.
Los cambios en la votación en particular:
- Aportes sindicales: Tras la propuesta de Martín Goerling Lara (PRO) para que los aportes fueran voluntarios, se terminó disponiendo un tope del 2% para sindicatos y del 0,5% para cámaras empresarias, sin plazo de vigencia.
- Pago de sueldos: Pese a la presión por incluir billeteras virtuales, se ratificó que solo las entidades bancarias están autorizadas para el pago de haberes. Las plataformas digitales deberán adecuarse a la normativa del BCRA si pretenden participar a futuro.
