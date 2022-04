Con el kirchnerismo a la cabeza, bloquearon una condena a Rusia en la asamblea EuroLat

La 14° Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que se realizó en Argentina, finalizó hoy y tuvo como resultado la aprobación de una serie de resoluciones. Sin embargo, lo más sobresaliente fue que el plenario no pudo ponerse de acuerdo para aprobar una resolución de repudio a la invasión de Rusia a Ucrania.



“Esto es increíble”, se quejó un eurodiputado italiano en diálogo con la prensa. Las diferencias sobre la guerra en Ucrania empañó el cierre de la Asamblea y generaron un clima final de tensión.



La sesión se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación y fue presidida por los dos copresidentes del organismo, Javi López por el componente europeo, y Oscar Pérez Pineda por el componente latinoamericano. Si bien estaba convocada para las 10, los parlamentarios ingresaron al recinto recién a las 11.



“Tenemos muy poco tiempo porque las circunstancias nos impidieron comenzar a tiempo”, aclaró Pérez Pineda antes de empezar el debate. Las “circunstancias” eran las discusiones acaloradas en la previa, durante los debates en comisión, sobre las propuestas de resolución acerca del tema Ucrania.



“Fue un papelón que no se apruebe una resolución de condena a la invasión rusa a Ucrania”, le dijo a Infobae el senador nacional de JxC y parlamentario argentino de EuroLat, Alfredo Cornejo.

El radical aseguró que el texto no salió porque “la bloquearon el kirchnerismo con Bolivia, Nicaragua, Uruguay y el resto del componente latino aliado”.

Ante la consulta de este medio sobre este eje, el parlamentario nicaragüense y presidente del Parlacen, Guillermo Daniel Ortega, consideró que los europeos quisieron “imponer” una resolución “muy cruda”. Además, Ortega cuestionó a Javi López porque “es muy joven e inmaduro y no supo manejar la sesión”.



El copresidente del componente europeo se desmarcó de la crítica de Ortega y subrayó: “En la lógica de la imposición no nos sentimos cómodos los europeos”. López se mostró inquieto y al final de la Asamblea prefirió no hablar con la prensa para no “quedar pegado” al tema Ucrania. En su cierre del plenario sentenció que “el lenguaje común de ambas regiones debería ser el de las instituciones s y no el de las fuerzas”.



La Asamblea contó con la presencia de más de cien parlamentarios de ambos continentes, que durante 4 días debatieron problemáticas como medioambiente, multilateralismo, trata de personas, plataformas digitales, seguridad, narcotráfico, economía, blanqueo de dinero y salud.

Malestar por el discurso de Cristina

El discurso de Cristina Kirchner el miércoles en la asamblea de la EuroLat provocó malestar dentro de un grupo de parlamentarios europeos. En un comunicado, expresaron su “malestar” por el “borchornoso espectáculo”. Dijeron que fueron utilizados en el acto con una “finalidad partidista”.