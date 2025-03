Con los primeros fríos, crecen los problemas con el gas en las escuelas de Río Negro

Con la llegada de los primeros fríos a la región, se multiplicaron los reportes de fallas en las conexiones de gas de las escuelas de Río Negro. Algunos establecimientos resolvieron suspender las clases, mientras otros buscan alternativas para sortear las gélidas mañanas.

El reclamo en la escuela 350 del barrio Chacra Monte de Roca, que derivó en una sentada pacífica, fue el puntapié de una seguidilla de reportes similares en otros establecimientos escolares del Alto Valle, Valle Medio y la región Andina.

Desde el Ministerio de Educación de Río Negro reconocieron ante Diario RÍO NEGRO que la detección de problemas y la suspensión del suministro de gas es una realidad sobre la que se viene trabajando. Explicaron que desde 2022 se ejecutan procesos de revisión de las instalaciones junto a las empresas prestadores.

“A raíz de una nueva reglamentación del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) se intimó a las prestatarias del servicio Copel, YPF Gas y Camuzzi a efectuar una regularización y actualización de las instalaciones”, explicó Gustavo Nogues, coordinador general de Infraestructura.

En ese sentido, el funcionario señaló que algunas instituciones de la Provincia son muy antiguas y cuentan con redes que quedaron obsoletas respecto a las nuevas normativas de seguridad. “Cuando a veces se hacen inspecciones en escuelas viejas, hay observaciones que hacen las prestatarias que nosotros tenemos que corregir. Obviamente te dan un tiempo prudente”, precisó.

Inspecciones en escuelas. Foto Juan Thomes

En tanto, aseguró que algunos elementos de los calefactores también sufren deterioro por el uso contínuo. “Mayormente los problemas son por uso intensivo de los calefactores, la manipulación por parte de los chicos, o porque las llaves y las perillas se golpean. El ministerio tiene preparado un sistema de atención para estos desperfectos que son encargados a empresas, en el caso de las ciudades grandes, o por convenio con los municipios. Tenemos las herramientas para poder actuar en forma inmediata”, afirmó.

Una explosión en una escuela en provincia de Buenos Aires por una situación irregular con garrafas en 2019 fue la que derivó en la instrucción del Enargas para que todas las distribuidoras inspeccionen en estado de situación, pero esa tarea se demoró por la llegada de la pandemia y posteriormente volvió a cobrar celeridad.

La disposición estableció un catálogo de faltas graves y no graves. La normativa especificó que “en función de la gravedad y la deficiencia se pueda cortar el suministro o se solicitan adecuaciones en el tiempo que corresponda”, explicaron ante la consulta de Diario RÍO NEGRO desde la empresa Camuzzi.

Puntualizaron que en el segundo grupo, que detecten faltas no graves, “se le otorga un plazo perentorio para que puedan regularizar la situación porque se considera que se trata de anomalías que no implican riesgo a la salud humana y a las instalaciones”. Se pueden dar particularidades de que si hay fallas leves en una cocina solo se clausure ese tramo pero no el edificio completo como ocurría anteriormente.

En caso contrario, por ejemplo una pérdida de gas es una falta grave y se retira el medidor de inmediato.

El cuestionamiento de Unter

“Son cuestiones que se tienen que resolver antes de que empiecen las clases porque no pueden estar trabajando entre medio de los niños. Después quieren que se cumplan 190 días de clase cuando las escuelas no están en condiciones”, comentó al respecto María Carabajal, secretaria general de Unter Almafuerte. En tanto, la dirigente denunció que actualmente las viandas de los comedores se han visto reducidas nutricionalmente, dado que no cuentan con suministro para cocinar.

En tanto, desde el sindicato avizoran más suspensiones en los suministros: “Camuzzi ya tiene informado a los consejos escolares la revisión de todas las instalaciones de gas de las escuelas, de acá hasta fines de abril. Puede pasar, a lo mejor, que en este momento no haya escuelas con problemas, pero que los haya en breve”, alertó Oscar Santilli, titular de Unter Regina.

El estado de situación en las escuelas de los Valles

La escuela 350 no es la única en la ciudad con complicaciones en sus cañerías de gas. Según informaron desde la Unter, tampoco hay suministro en las escuelas primarias 168 y 86, así como en las ESRN 111 y 106. En la mayoría de estos establecimientos hubo suspensiones de actividades.

“A nosotros como sindicato nos impresiona como tan livianamente digan que está todo en condiciones cuando claramente en la práctica no es así”, comentó Héctor Daniel Namuncurá, delegado de Salud de Unter en la zona Alto Valle este.

Protesta en la escuela 350 de Chacra Monte. Foto Juan Thomes

Según el referente sindical, el mantenimiento por parte de los consejos escolares es bastante reducido y subsumido a contingencias. “Deja mucho que desear. Esto lo debería garantizar el Ministerio, pero no tenemos respuesta”, mencionó.

Además, declaró su preocupación por la calidad del aire producto de la mala combustión de los calefactores. “En el caso de la escuela 350 nos encontramos con calefactores que quemaban realmente mal. Las paredes y el techo estaban llenos de hollín. Uno sabe que eso es perjudicial para la salud”, aseveró.

En Huergo el panorama también es crítico. Recientemente, la primaria 12 difundió públicamente que no cuenta con suministro de gas desde hace varias semanas. “Habían empezado con los trabajos, pero están como a medias. La cuestión es que los directivos han planteado que las temperaturas empezaron a bajar”, comentó la secretaria de Unter Almafuerte, María Carabajal.

En la ciudad también se encuentran sin gas el Jardín 96 y las ESRN 140 y 34. En esta última, según Provincia, ya fue pedida la inspección de habilitación luego de haberse reconstruido la red de forma íntegra.

El dictado de clases en la escuela 12 se realiza con abrigos. Foto Juan Thomes.

La situación se replica en el jardín 72, la ESRN 13 y primaria 61 de Mainqué. Mientras que en Cervantes ocurre lo propio en la secundaria 131.

En Godoy, tampoco hay gas en la escuela 302. En tanto, en Regina, también se reportaron falencias en la histórica escuela 85, donde solo resta la revisión de Camuzzi.

En Lamarque, la primaria 25 esta semana no tuvo clases por trabajos vinculados al gas.

El panorama de las escuelas en Bariloche

En la ciudad cordillerana, a tres semanas del inicio de clases también afloraron problemas. Hay escuelas en las que se ejecutan obras que conviven con el ritmo habitual de las clases como la construcción de sanitarios en el edificio del colegio Ángel Gallardo donde funcionan las ESRN 37 y 46 y la nocturna 6. “Es una falencia grave que hayan construido un gimnasio y nunca planearon baños para un edificio que es enorme”, señaló la delegada de Salud Escolar de Unter en la Zona Andina, Andrea Roncati.

El alumnado de la ESRN 44, que comparte edificio con la ESRN 33, realizó esta semana una sentada para reclamar por problemas en la calefacción. Según los estudiantes hay siete calefactores con problemas, fallas en las conexiones eléctricas y falta de iluminación en algunos sectores. Ya presentaron cuatro notas al Consejo Escolar sin obtener respuestas.

Roncati indicó que en ese establecimiento que comparten las dos secundarias se realizaron dos inspecciones con la delegación de Trabajo y en la segunda visita “no solo no habían mejorado lo señalado inicialmente sino que había nuevos reclamos”.

Unter apeló también a Trabajo para realizar una inspección edilicia en la escuela hogar de Corralito que “sigue en las mismas condiciones de 2016, con cenizas en el entretecho que cae al interior, nidos de chaqueta amarilla y la única respuesta fue darle dos insecticidas a la directora.

Además, enumeró que hay faltante de un baño adaptado en la escuela 311 que también tuvo problemas de gas y en la escuela de Ñirihuau se repitió el inconveniente con el gas que ya fue solucionado días atrás.

Este diario intentó sin éxito contactar al delegado del Consejo Escolar Zona Andina, Santiago Velázquez, que antes del inicio de clases expuso la situación de las tareas de mantenimiento y obras en las escuelas.