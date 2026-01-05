Allen inicia 2026 con un escenario complejo de recursos ajustados y tensiones económicas

La resolución impulsada por el intendente de Allen quedó sin efecto tras el voto de los ediles. Foto: archivo.

Allen ingresa a 2026 con un escenario financiero y político complejo, atravesado por la necesidad de sostener el funcionamiento del municipio en un contexto de ingresos en baja, la cercanía de las próximas paritarias y debates legislativos sobre el presupuesto aún sin definir.

La decisión del intendente Marcelo Román (LLA) de insistir con un proyecto de emergencia económica ante el Concejo Deliberante expone ese cuadro. Tras el rechazo de una primera versión en septiembre, el Ejecutivo volvió a la carga con una nueva propuesta que plantea declarar la emergencia económica, financiera y administrativa por seis meses, con el argumento de que la caída de la coparticipación y la menor llegada de fondos nacionales alteraron de manera significativa las cuentas municipales.

En el diagnóstico oficial, la reducción de recursos se combinó con la retracción de la actividad económica y la disminución de transferencias desde Nación, generando un desfinanciamiento que limita la capacidad del municipio para afrontar gastos corrientes esenciales. A ese cuadro se suma, según el Ejecutivo, la falta de actualización de las tasas municipales y el peso que fue adquiriendo el gasto salarial en los últimos años.

Tanto el Proyecto de Presupuesto 2026 como la iniciativa de emergencia continúan en Comisión Parlamentaria, a la espera de información adicional y de las modificaciones requeridas por el cuerpo legislativo para su tratamiento, según afirmaron desde el Concejo Deliberante.

El frente gremial en Allen: antecedentes recientes y paritarias en agenda

La complejidad del escenario quedó expuesta en las últimas semanas de 2025, cuando el municipio debió recurrir a asistencia provincial para cumplir con los aguinaldos municipales. El Gobierno de Río Negro adelantó 150 millones de pesos en concepto de coparticipación, tras un encuentro en Viedma entre Román y el gobernador Alberto Weretilneck, para garantizar el pago.

Según indicaron desde los gremios, los aguinaldos de los trabajadores municipales se abonaron entre el 27 y el 30 de diciembre y el cronograma de haberes comenzó a ejecutarse este lunes por categorías.

El escenario financiero del municipio también tuvo impacto en la relación con los trabajadores. Durante 2025, la gestión de Marcelo Román atravesó un prolongado paro municipal, en el marco de un reclamo salarial impulsado por los gremios.

El conflicto se destrabó tras un acuerdo firmado en la delegación local de la Secretaría de Trabajo. Según el acta resolutiva, se estableció un incremento acumulativo superior al 8%, a aplicar de manera escalonada.

Si bien actualmente no hay medidas de fuerza en curso, la situación sigue bajo seguimiento. Las próximas negociaciones paritarias quedaron pautadas para el 12 de enero, en un contexto de restricciones presupuestarias y debate por la emergencia económica.

Las restricciones presupuestarias también impactan en el funcionamiento cotidiano del municipio. Con un parque automotor reducido y dificultades para acceder a insumos, la prestación de servicios se sostiene con limitaciones operativas.

En las últimas semanas, vecinos expresaron quejas en redes sociales por la acumulación de basura en distintos barrios, mientras que desde el gremio señalaron que hay una falta de insumos y vehículos en condiciones: actualmente el municipio cuenta con un solo camión operativo y una camioneta eléctrica.

El Tribunal de Cuentas y el control en un contexto de ajuste

En paralelo, el vínculo entre el Ejecutivo municipal y el Tribunal de Cuentas atraviesa un momento de tensión institucional. A fines de diciembre, el intendente Román solicitó una reunión para exponer la situación económica del municipio.

Del encuentro participaron también la secretaria de Hacienda, Cristina Bravo, y la secretaria de Legales, María Emilia Buscazzo. Según indicaron desde el organismo de control, el planteo del Ejecutivo estuvo centrado en la compleja situación financiera.

Señalaron que el planteo del Ejecutivo apuntó a solicitar “comprensión” por parte del Tribunal de Cuentas ante el contexto financiero del municipio. «Esto sucedido porque desde el tribunal se envían notas o hacen actas apegados a la normativa y les hacemos saber todo el tiempo que están violando reglas», afirmaron desde el organismo de control.

Asimismo, remarcaron que su accionar se ajusta estrictamente al marco legal vigente. Cuando se advierten irregularidades, se confeccionan actas, se envían notas formales y, en los casos que corresponde, se presentan denuncias y se inician sumarios administrativos.